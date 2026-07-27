Энергетики сообщили о временных отключениях света с 28 по 31 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (ул. Юбилейная)

28.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка

28.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орловка

28.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино

28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воздвиженка

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Рабочая, ул. Новая).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлый Ключ (ул. Центральная).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. поселок Лесной, ул. Советская).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Мухутдинова).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СТД Зеленая Роща (ул. Зеленая).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

28.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новоалександровка, ул. Центральная

28.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское пер. Кооперативный, ул. Шоссейная

29.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое ул. Вокзальная, ул. Дачная

29.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск

ул. Щорса, ул. Жуковского, ул. Гончарова, ул. Ульянова, ул. Достоевского, ул. Шевченко, ул. А. Толстого, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Макаренко, ул. Белинского, ул. Ломоносова, ул. Лермонтова

29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань ул. Старо-Лиманская, ул. Лиманская

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Рабочая, ул. Новая).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлый Ключ (ул. Центральная).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с.Городцовка (КП Уютный городок тер.).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. поселок Лесной, ул. Советская).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Мухутдинова).

29.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СТД Зеленая Роща (ул. Зеленая).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

29.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чёрновка (ул. Школьная, ул. Траторная, ул. Демидова, ул. Новостроевская, ул. Советская, ул. Совхозная).

29.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орловка

29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино

29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воздвиженка

29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Семеново-Шарла

29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Красная Горка

29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Калиновка

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средняя Быковка

29.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Красная Горка

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Калиновка

30.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка

30.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

30.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средняя Быковка

30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка (ул. Низовская).

30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение

30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Нижняя Кондурча

30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховое Озеро

30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Солонцовка

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

31.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.