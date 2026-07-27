Энергетики сообщили о временных отключениях света с 28 по 31 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
28.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Жемковка (ул. Юбилейная)
28.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Заборовка
28.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Н-Орловка
28.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).
28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Девлезеркино
28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Воздвиженка
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Рабочая, ул. Новая).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлый Ключ (ул. Центральная).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. поселок Лесной, ул. Советская).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Мухутдинова).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СТД Зеленая Роща (ул. Зеленая).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
28.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Восход
28.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Новоалександровка, ул. Центральная
28.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Красноармейское пер. Кооперативный, ул. Шоссейная
29.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Троицкое ул. Вокзальная, ул. Дачная
29.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск
ул. Щорса, ул. Жуковского, ул. Гончарова, ул. Ульянова, ул. Достоевского, ул. Шевченко, ул. А. Толстого, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Макаренко, ул. Белинского, ул. Ломоносова, ул. Лермонтова
29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань ул. Старо-Лиманская, ул. Лиманская
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Рабочая, ул. Новая).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлый Ключ (ул. Центральная).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с.Городцовка (КП Уютный городок тер.).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. поселок Лесной, ул. Советская).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Мухутдинова).
29.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СТД Зеленая Роща (ул. Зеленая).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
29.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Восход
29.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Чёрновка (ул. Школьная, ул. Траторная, ул. Демидова, ул. Новостроевская, ул. Советская, ул. Совхозная).
29.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Н-Орловка
29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Девлезеркино
29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Воздвиженка
29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Семеново-Шарла
29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красный Строитель
29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Зубовка
29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Красная Горка
29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский
29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Славкино
29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Шаровка
29.07.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Калиновка
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шабаловка
29.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Средняя Быковка
29.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
29.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красный Строитель
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Зубовка
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Красная Горка
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Славкино
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Шаровка
30.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Калиновка
30.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Нижняя Быковка
30.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шабаловка
30.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Средняя Быковка
30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховка (ул. Низовская).
30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красное Поселение
30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Нижняя Кондурча
30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховое Озеро
30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Казачий
30.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Солонцовка
30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
31.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.