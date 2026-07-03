Энергетики сообщили, где приостановят электроснабжение с 4 по 7 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

04.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Сосновая, ул. Лесная)

04.07.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Молодогвардейская, ул. Лесная, ул. Мирная, ул. Полевая, пер. Сосновый, ул. Специалистов, ул. Пионерская, ул. Клубная, ул. Кооперативная, ул. Почтовая, пер. Короткий, пер. Березовый, ул. Молодежная, пер. Овражный, ул. Весенняя д. 4,6,7,8, ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная, ул. Дубовая, ул. Новая, ул. Строителей, ул. Южная, ул. Парковая, ул. Абрикосовая, ул. Яблоневая, ул. Вишневая, ул. Каштановая, ул. Казачья Дубрава, ул. Межлесье, ул. Лесная дача).

05.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Горский

06.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Николаевка (ул. Садовая, ул. 60 лет Октября)

06.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино

06.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Ишуткино

06.07.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Аделяково

06.07.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ивановка

06.07.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Нижняя Алексеевка

06.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

06.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

06.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка

06.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

06.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средняя Быковка

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская)

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.)

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

06.07.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская)

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр ул. Крайняя, ул. Валерия Тихонова).

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

06.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая)

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Заречная, ул. Ленина)

06.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово

06.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры

06.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Куропаткино (ул. Водная)

06.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (ул. Ново Садовая, ул. Степная)

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод, СДТ Каменка 1, СДТ Каменка 2, СДТ Каменный Брод, СДТ Заречье, СНТ "Журавли"

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский ул. Речная, ул. ХХVI Партсьезда

07.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Суркино

07.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино

07.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

07.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

07.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Новое поле

07.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Вязовка

07.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Сенькино

07.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зеленогорск

07.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка

07.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

07.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средняя Быковка

07.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)

07.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

07.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

07.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Чаговка (ул. Лесная).

07.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная)

07.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.