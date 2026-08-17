Вячеслав Федорищев назначил помощника по внедрению ИИ

В понедельник, 17 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципальных образований представил нового помощника по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в органы государственной власти Кирилла Галанова. Он будет работать на общественных началах.

Искусственный интеллект — это реальный помощник, который позволяет в быстром ритме сегодняшних дней анализировать большой объем данных и принимать оперативные решения. Это реальный инструмент для повышения эффективности госуправления: от оптимизации рабочих процессов до контроля за расходованием бюджетных средств. Чтобы эти технологии работали на благо жителей максимально быстро и качественно, региону нужна сильная экспертиза.

Кирилл Галанов является выпускником Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева, в настоящее время работает в Сбере. Обладает высоким уровнем знаний по внедрению ИИ-решений. Его задача — снимать барьеры и ускорять процессы цифровой трансформации региона.

"Он обладает очень большой профессиональной экспертизой в области искусственного интеллекта, применение которого мы с вами активно расширяем. Убежден, что опыт и компетенции Кирилла Валерьевича, а также Сбера, который выделил очень большую команду экспертов, которые с нами будут работать, существенно ускорят реализацию запланированных нами инициатив и обеспечат их выполнение на высоком качественном уровне", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, в июле этого года, руководитель области и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта в регионе. Стороны займутся разработкой и применением ИИ для создания сервисов, полезных жителям в работе, учебе и быту.

Кирилл Галанов поблагодарил руководителя области за оказанное доверие и возможность работать вместе. И рассказал о ключевых направлениях работы. "Искусственный интеллект — это не дань моде, а практический инструмент повышения качества государственного управления. Он может упростить рутинную нагрузку, помочь быстрее работать с данными и обращениями граждан, принимать более обоснованные решения. Важно, что регион уже последовательно готовит к этой работе команды", — добавил общественный помощник руководителя региона.

Сотрудники министерств региона уже активно проходят обучение по внедрению искусственного интеллекта в государственное управление. "Это правильный путь, потому что внедрение ИИ начинается не с технологий, а с людей, с их компетенций, понимания задач, качества данных и ответственности за результат", — добавил Кирилл Галанов.

Губернатор напомнил, что несколько месяцев назад в Правительства области были создана рабочая группа по внедрению новых технологий под руководством министра финансов региона Ольги Собещанской. Администрации губернатора было поручено расширить корпоративную культуру с точки зрения обучения не только профессиональным стандартам в каждой отдельной профессии, но и искусственному интеллекту.

Кроме того, Сбер станет основным партнером Корпоративного университета Самарской области по самым современным программам. "Речь идет не только об искусственном интеллекте, а о системном повышении квалификации для всех сотрудников Правительства, муниципальных образований. Здесь всегда нужно доверять профессионалам. Команда Сбера и его корпоративного университета — это люди, которые во всей стране правильно организовывают дополнительное образование. Мы будем использовать эти возможности, благодаря поддержке банка сможем внедрять новые пилотные проекты", — подчеркнул руководитель региона.

В каждой школе Самарской области, начиная с пятого класса будет введен урок искусственного интеллекта. "На самом деле, речь идет о цифровой гигиене. Мы будем помогать детям разобраться в том, как в интернет-пространстве себя вести и строить работу с тем, чтобы не попадать на мошенничество, не попадать во все современные уловки, которые могут потом повлиять на профессиональную деятельность и на жизнь ребенка. Второе направление — это умение общаться с платформами, с нейросетями", — добавил губернатор.