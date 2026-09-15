Две новые школы откроются в Тольятти и Сызрани в 2027 году

Во вторник, 15 сентября, во время проведения прямой линии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы жителей региона о строительстве новых школ. В частности, речь шла об учреждениях в Тольятти и Сызрани, а также в селе Ягодное Ставропольского района.
На прямую линию руководителю региона дозвонилась жительница Тольятти. Женщина поинтересовалась, в какие сроки будет завершено строительство школы в 18А квартале и когда там смогут учиться дети быстро развивающегося микрорайона.
Вячеслав Федорищев отметил, что в настоящий момент в регионе строится 5 школ. "В Тольятти был две недели назад, заезжал на объект. Его готовность 80%. К сожалению, по определенным причинам, работа подрядчика выбилась из графика. Мне все поручились — и глава города, и министерство строительства, — что эта школа, рассчитанная на 675 мест, до конца года будет построена, получит лицензию в начале следующего года и 1 сентября будет открыта", — пояснил руководитель региона.
Также в следующем году свои двери для юных горожан откроет еще одна школа — в Сызрани. Она станет одной из крупных в регионе, потому что рассчитана на 1500 учеников. "Судьба у нее была сложная, сначала долго решали земельные вопросы, потом проект неправильно сделали. В итоге мы встали на развилке: сделать быстро и потом получить много проблем, либо сделать качественно. Мы всегда идем по пути сделать качественно. Подрядчика дисциплинировали, взаимодействуя с правоохранительными органами. И в итоге готовность школы 97%", — рассказал Вячеслав Федорищев.
В настоящий момент на объекте заканчиваются пуско-наладочные работы. "Они очень важны: это и система безопасности, и пожаротушения. Поэтому будем очень внимательно эту работу доводить до конца. В этом году завершаем ее строительство, получаем лицензию, и в начале следующего учебного года дети пойдут в новую большую, современную школу", — добавил губернатор.
Еще один вопрос поступил из чат-бота в МАХ. Вячеславу Федорищеву написали жители села Ягодное Ставропольского района: "Обещали школу, устали ждать, действующая школа не резиновая, мы вынуждены возить детей. Говорили, что начнут строить в 2022, потом в 2025, а школы все нет".
"Вопрос Ягодного по строительству школы я очень хорошо знаю. Я, когда начал работать в регионе, мне сразу же жители сказали, что я лично очень не прав, что с 22-го года школа не строится. Я сказал, что, все накопленные проблемы, вопросы не замыливаем, а решаем. Поэтому в ноябре этого года проектную работу, завершаем. В Ягодном школа будет, исходя из потребности, на 675 мест. В следующем году мы начнем ее строить", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Всего за последние годы в Самарской области построено 6 школы на 5700 мест. Еще 107 зданий образовательных учреждений отремонтировано. При этом жители региона обозначили еще ряд предложений по возведению новых школ. Эти инициативы вошли в обновленную Народную программу. В ближайшие годы планируется построить 16 школ более чем на 14 тысяч мест, в 180 объектах пройдет капремонт.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???