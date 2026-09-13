В самарском парке Гагарина установили макет ракетного двигателя НК-33

В воскресенье, 13 сентября, в День города в Самаре состоялась торжественная церемония открытия монумента жидкостному ракетному двигателю НК-33. Монумент стал совместным подарком жителям и гостям Самары от предприятия ОДК-Кузнецов и Самарского университета имени академика С.П. Королёва. Его установку приурочили к 440-летию Самары – космической столицы России.
Полноразмерный макет двигателя установлен у центрального входа в парк имени Ю. А. Гагарина рядом с бюстом первого космонавта.
Двигатель НК-33 был создан в ОКБ предприятия под руководством генерального конструктора Николая Кузнецова для советской лунной программы. Появление НК-33 в свое время стало мощным техническим прорывом в отечественном ракетном двигателестроении. Он построен на стыке авиационных и космических технологий по замкнутой схеме на экологически чистых компонентах — жидкий кислород и керосин. Главное его преимущество — минимальный вес относительно тяги. По экономии топлива он соответствует сегодняшнему уровню технических требований.
Сегодня модифицированные двигатели НК-33А используются в ракетах-носителях легкого класса "Союз-2.1в", подтверждая свою высочайшую надежность.
"Мы устанавливаем не просто монумент НК-33, а напоминание о том, что труд ученых, конструкторов и рабочих создал фундамент для сегодняшних достижений. ОДК-Кузнецов развивает конструкторскую школу ракетного двигателестроения — ярким примером сплава традиций и современных подходов стал проект двигателя для новейшей ракеты сверхлегкого класса НК-3, разработка которого сейчас ведется лучшими силами нашего ОКБ. Уверен, что для жителей и гостей Самары этот монумент станет еще одним поводом гордиться своим городом — одним из ведущих аэрокосмических центров страны", — подчеркнул генеральный директор ОДК-Кузнецов Олег Выдумлев.
Проект установки был разработан при участии специалистов предприятия и университета. Университет сегодня сохраняет и развивает инженерные традиции, сложившиеся в Самаре на протяжении десятилетий, и готовит специалистов для двигателестроительной отрасли.
"Расчёт на то, что памятник будет работать не только как напоминание о прошлом, но и как образовательный ориентир — он расскажет новым поколениям о самарских специалистах и их достижениях, а также о перспективах, которые открываются перед регионом", — отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???