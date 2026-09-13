В самарском парке Гагарина установили макет ракетного двигателя НК-33

В воскресенье, 13 сентября, в День города в Самаре состоялась торжественная церемония открытия монумента жидкостному ракетному двигателю НК-33. Монумент стал совместным подарком жителям и гостям Самары от предприятия ОДК-Кузнецов и Самарского университета имени академика С.П. Королёва. Его установку приурочили к 440-летию Самары – космической столицы России.

фото: ОДК-Кузнецов

Полноразмерный макет двигателя установлен у центрального входа в парк имени Ю. А. Гагарина рядом с бюстом первого космонавта.

Двигатель НК-33 был создан в ОКБ предприятия под руководством генерального конструктора Николая Кузнецова для советской лунной программы. Появление НК-33 в свое время стало мощным техническим прорывом в отечественном ракетном двигателестроении. Он построен на стыке авиационных и космических технологий по замкнутой схеме на экологически чистых компонентах — жидкий кислород и керосин. Главное его преимущество — минимальный вес относительно тяги. По экономии топлива он соответствует сегодняшнему уровню технических требований.

Сегодня модифицированные двигатели НК-33А используются в ракетах-носителях легкого класса "Союз-2.1в", подтверждая свою высочайшую надежность.

"Мы устанавливаем не просто монумент НК-33, а напоминание о том, что труд ученых, конструкторов и рабочих создал фундамент для сегодняшних достижений. ОДК-Кузнецов развивает конструкторскую школу ракетного двигателестроения — ярким примером сплава традиций и современных подходов стал проект двигателя для новейшей ракеты сверхлегкого класса НК-3, разработка которого сейчас ведется лучшими силами нашего ОКБ. Уверен, что для жителей и гостей Самары этот монумент станет еще одним поводом гордиться своим городом — одним из ведущих аэрокосмических центров страны", — подчеркнул генеральный директор ОДК-Кузнецов Олег Выдумлев.

Проект установки был разработан при участии специалистов предприятия и университета. Университет сегодня сохраняет и развивает инженерные традиции, сложившиеся в Самаре на протяжении десятилетий, и готовит специалистов для двигателестроительной отрасли.

"Расчёт на то, что памятник будет работать не только как напоминание о прошлом, но и как образовательный ориентир — он расскажет новым поколениям о самарских специалистах и их достижениях, а также о перспективах, которые открываются перед регионом", — отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.