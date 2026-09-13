В губернской думе открылась фотовыставка "Самарский рубеж" о бойцах 1445-го полка

10 сентября в Самарской губернской думе открылась фотовыставка "Самарский рубеж" с фотографиями военнослужащих 1445-го мотострелкового полка. Снимки военный фотограф и журналист Артур Емельянов сделал во время поездки на передовую в Запорожье. Выставка стала частью патриотического проекта "Самарский полк 1445", инициированного Самарским областным отделением Союза журналистов России. Союз также оказывает поддержку благотворительному фонду "Самарский полк 1445", который занимается помощью военнослужащим и их семьям.

На открытии председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова напомнила, что проект "Самарский полк 1445" появился в августе 2025 года. За год его участники наладили связь с военнослужащими полка, их родственниками и представителями подразделения.

"Когда мы узнали, что есть непосредственно свой самарский полк, где мобилизованные, мы для себя решили, что просто обязаны помогать нашим ребятам, их семьям", — вспоминает Ирина Цветкова.

Для Союза журналистов работа с проектом стала не разовой акцией. Помимо информационной и общественной поддержки, организация помогает рассказывать о военнослужащих и сохранять их истории. Одним из таких способов стала фотосъемка непосредственно на передовой.

В этом году Артур Емельянов вместе с Сергеем Бирюковым, директором историко-патриотического музея "Гвардейцы", отправился к военнослужащим 1445-го полка в Запорожье. Сам музей еще в 2022 году принимал мобилизованных для занятий по боевой подготовке.

Артур Емельянов решил построить экспозицию не как набор военных кадров, а как разговор зрителя с каждым героем.

"Я сделал эту выставку в виде диалога бойца, даже, наверное, монолога со зрителем. Сам военнослужащий смотрит в глаза вам и свою историю рассказывает от первого лица. Вы, глядя на него, можете просто прочитать его судьбу: как он туда попал, что там делает, кем хочет вернуться и так далее", — рассказал Артур Емельянов.

На фотографиях указаны позывные военнослужащих, но нет фамилий. Для Ирины Цветковой эта деталь стала особенно важной: за каждым снимком стоит конкретный человек, которого ждут дома.

"Я очень хочу всем нам пожелать, чтобы быстрее наступил мир, и чтобы мы под каждой фотографией могли написать имя и фамилию", — сказала председатель Союза журналистов.

До Самарской губернской думы "Самарский рубеж" уже представляли в историческом парке "Россия — моя история". Там выставку увидели в том числе и родственники военнослужащих.

"Когда к фотографиям подходили жены, когда дети гладили фотографию отца — даже ради этого стоило нашим ребятам — Артуру и Сергею — съездить туда и сделать эти снимки", — отметила Ирина Цветкова.

Сам Сергей Бирюков говорит, что история его знакомства с 1445-м полком началась еще с момента мобилизации в 2022 году. Тогда на площадке музея "Гвардейцы" военнослужащие проходили подготовку. Позже сотрудничество продолжилось уже в рамках работы с проектом и поездок в зону боевых действий.

"Чем больше будут знать о наших самарских героях, тем лучше", — говорит Сергей Бирюков.

Союз журналистов планирует продолжить жизнь выставки и после ее показа в губернской думе. Уже обсуждается ее проведение в окружном Доме офицеров, в Тольятти и других городах региона.

"Нам бы хотелось, чтобы эта фотосъемка действительно проехала по городам нашей любимой области. В первую очередь в Тольятти, потому что очень много бойцов именно оттуда", — подчеркнула Ирина Цветкова.

Параллельно продолжается работа благотворительного фонда "Самарский полк 1445". Он помогает военнослужащим и их семьям, а Союз журналистов поддерживает деятельность фонда в рамках общей работы проекта.

Для Ирины Цветковой помощь бойцам — это не только слова и публичные мероприятия. По ее мнению, участие каждого человека складывается из конкретных действий.

"Победа она наступит только тогда, когда каждый из нас будет вносить свою лепту. Это не громкие слова, это правда", — сказала председатель областного Союза журналистов.