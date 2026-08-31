В музее Рязанова пройдет детский интерактив "Кленовый лист: техника айрис-фолдинг"

В субботу, 5 сентября, в 12:00 пройдет интерактивное занятие "Кленовый лист: техника айрис-фолдинг" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова.
Юные посетители откроют для себя необычную технику декоративно-прикладного искусства — айрис-фолдинг. Это техника, при которой цветные полоски бумаги выкладывают под углом в виде закручивающейся спирали. На занятии дети создадут объемный кленовый лист, а также освоят принцип спиральной укладки, поработают с композицией и подберут осеннюю палитру. Они научатся читать шаблоны, потренируются аккуратно фиксировать детали, а в итоге создадут яркую авторскую работу.
Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 9 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб "Притворщики" (12+). Курировать проект и проводить встречи будет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Первым делом при просмотре фильма зрители обращают внимание на актерскую игру. Любовь к артистам можно назвать первичной формой нежных чувств к кинематографу. Советские актеры проходят с нами через всю жизнь, вместе с ними мы любим и ненавидим, боимся и преодолеваем страхи.
"Сегодня стало распространенным восхищение советскими киноактерами и их сравнение с современными не в пользу последних, — объясняет Вячеслав Вербовой. — Дескать, "а вот помните, какие раньше были артисты". И дальше следует перечисление заветных фамилий, знакомых с детства. Но наши легенды экрана — вовсе не забронзовевшие памятники. Они были и остаются в зрительской памяти живыми людьми с творческими взлетами и падениями".
На встречах киноклуба творчество советских актеров будет рассматриваться свежим критическим взглядом, сохраняя любовь и уважение к ним. Зрители смогут обсудить любимые роли артистов, а также узнают о творческом пути звезд отечественного кинематографа и особенностях их игры.
Первая встреча киноклуба "Притворщики" пройдет 6 сентября (воскресенье) в 14.00. Тема — "Евгений Леонов. К 100-летию артиста" (12+).
Евгений Леонов — символ обаяния и доброты советского кино. Неслучайно Данелия снимал его почти в каждой картине. Также его охотно звали Рязанов и Захаров, Гайдай и Коренев. Многие ли зрители вспомнят других актеров, которые снялись бы у всех комедийных мэтров?
"Мы знакомимся с Леоновым еще в детстве — с его мультяшным Винни-Пухом, — продолжает куратор проекта. — Затем смеемся над его укрощением пассажиров полосатого рейса и перевоспитанием джентльменов удачи. Повзрослев, оплакиваем судьбу героя из фильма "О бедном гусаре замолвите слово" (1981, 12+). Игра Леонова могла вместить все нюансы чувств, но вопрос — из каких составляющих она складывалась?"
Как великому комику удавалось одновременно быть трагиком? Почему именно с Данелией у актера сложился самый плодотворный творческий тандем? Эти и другие вопросы станут отправной точкой обсуждения Евгения Леонова на первой встрече киноклуба. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!