В музее Рязанова пройдет детский интерактив "Кленовый лист: техника айрис-фолдинг"

В субботу, 5 сентября, в 12:00 пройдет интерактивное занятие "Кленовый лист: техника айрис-фолдинг" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова.

Юные посетители откроют для себя необычную технику декоративно-прикладного искусства — айрис-фолдинг. Это техника, при которой цветные полоски бумаги выкладывают под углом в виде закручивающейся спирали. На занятии дети создадут объемный кленовый лист, а также освоят принцип спиральной укладки, поработают с композицией и подберут осеннюю палитру. Они научатся читать шаблоны, потренируются аккуратно фиксировать детали, а в итоге создадут яркую авторскую работу.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 9 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб "Притворщики" (12+). Курировать проект и проводить встречи будет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Первым делом при просмотре фильма зрители обращают внимание на актерскую игру. Любовь к артистам можно назвать первичной формой нежных чувств к кинематографу. Советские актеры проходят с нами через всю жизнь, вместе с ними мы любим и ненавидим, боимся и преодолеваем страхи.

"Сегодня стало распространенным восхищение советскими киноактерами и их сравнение с современными не в пользу последних, — объясняет Вячеслав Вербовой. — Дескать, "а вот помните, какие раньше были артисты". И дальше следует перечисление заветных фамилий, знакомых с детства. Но наши легенды экрана — вовсе не забронзовевшие памятники. Они были и остаются в зрительской памяти живыми людьми с творческими взлетами и падениями".

На встречах киноклуба творчество советских актеров будет рассматриваться свежим критическим взглядом, сохраняя любовь и уважение к ним. Зрители смогут обсудить любимые роли артистов, а также узнают о творческом пути звезд отечественного кинематографа и особенностях их игры.

Первая встреча киноклуба "Притворщики" пройдет 6 сентября (воскресенье) в 14.00. Тема — "Евгений Леонов. К 100-летию артиста" (12+).

Евгений Леонов — символ обаяния и доброты советского кино. Неслучайно Данелия снимал его почти в каждой картине. Также его охотно звали Рязанов и Захаров, Гайдай и Коренев. Многие ли зрители вспомнят других актеров, которые снялись бы у всех комедийных мэтров?

"Мы знакомимся с Леоновым еще в детстве — с его мультяшным Винни-Пухом, — продолжает куратор проекта. — Затем смеемся над его укрощением пассажиров полосатого рейса и перевоспитанием джентльменов удачи. Повзрослев, оплакиваем судьбу героя из фильма "О бедном гусаре замолвите слово" (1981, 12+). Игра Леонова могла вместить все нюансы чувств, но вопрос — из каких составляющих она складывалась?"

Как великому комику удавалось одновременно быть трагиком? Почему именно с Данелией у актера сложился самый плодотворный творческий тандем? Эти и другие вопросы станут отправной точкой обсуждения Евгения Леонова на первой встрече киноклуба. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.