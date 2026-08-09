В Москве открыли фотовыставку о Самаре и Самарской области

В Москве на Тверском бульваре открыли фотовыставку о Самаре и Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

"На стендах — фотографии и рассказы о ключевых достопримечательностях нашего региона, о его промышленном потенциале, культурных достижениях, природных красотах. И конечно же — о наших замечательных людях", — написал губернатор в своем канале в MAX.

Выставка приурочена к 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары. Организаторы — представительство региона и департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Партнерами проекта выступили интернет-издание "Кому на Волге" и Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина.

"Благодарю коллег за помощь и сотрудничество", — заключил Вячеслав Федорищев.