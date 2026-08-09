Последствия неблагоприятной погоды в Самаре устраняют 15 бригад

В воскресенье, 9 августа, в Самаре продолжается устранение последствий чрезвычайных погодных условий, резко изменивших синоптический фон накануне, сообщает мэрия города.
В режиме усиления работают дорожно-коммунальные службы города, МБУ районных администраций, МБУ "Самарагорсвет", МП "Инженерные системы", аварийные подразделения транспортных и других предприятий города. Всего в течение дня задействовано более 15 аварийных бригад, при необходимости их количество будет увеличено. По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", на территории региона желтый уровень погодной опасности.
"Непогода сохраняется на территории Самары второй день, однако, все городские предприятия, не ожидая ее окончания, уже устраняют последствия на своих объектах. Сейчас главная задача — как можно быстрее расчистить дороги и тротуары: убрать поваленные деревья и сломанные ветром ветки, чтобы завтра, в первый рабочий день недели, жители спокойно добрались на работу и по другим делам. Еще одна задача — как можно быстрее восстановить поврежденные опоры и участки электросетей. Больше всего работ приходится на объекты МБУ "Самарагорсвет". Все участки, где ведутся работы, остаются на контроле до полного выполнения", — сказал глава Самары Иван Носков.
За прошедшую смену специалисты МБУ "Самарагорсвет" убрали порядка 20 деревьев, упавших на электросети. Обследованы 12 адресов, где произошли обрывы на линии, а также четыре адреса, где зафиксированы повреждения железобетонных и металлических опор уличного освещения: ул. Дальневосточная, 41, пр. Металлургов, 80, ул. Металлистов, 58, ул. Народная, 23/ул. Белорусская.
"В районе Сухой Самарки наклонившуюся опору, нависшую над проезжей частью, временно уложили на землю. В дальнейшем придорожное освещение в этой локации восстановим. В районе дома № 19 по ул. Челюскинцев устранили обрыв внутриквартальной сети. Из‑за упавшего дерева была повреждена кабельная линия — демонтировано около 50 метров кабеля, взамен проложен новый. К вечеру планируем восстановить освещение в границах улицы Челюскинцев, проспекта Ленина, а также улиц Осипенко и Мичурина. Все поврежденные накануне линии уже обезврежены, восстановительные работы продолжаются", — рассказал директор МБУ "Самарагорсвет" Рустем Шабаев.
Всего в оперативном порядке более 30 упавших деревьев на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях взято под распил и вывоз порубочных остатков: на ул. Революционной, пр. Юных Пионеров, ул. Физкультурной, ул. Магистральной и др. Два насаждения, упавшие над газовыми линиями, переданы в работу Средневолжской газовой компании — угрозы утечки газа нет.
По данным Трамвайно-троллейбусного управления, значительных осложнений работы общественного электротранспорта не произошло — накануне отработана заявка на ул. Вольская/пр. Кирова. Менее чем через 40 минут дерево было убрано, а движение по троллейбусному маршруту № 15 в направлении центра города восстановлено. 9 августа из-за упавшего дерева на ул. Ленинградской, 97 временно приостановлено движение на этом участке. Троллейбусы № 6 ходят по укороченному маршруту — от ул. Грозненской до пл. Революции и обратно, троллейбусы № 16 — от Шестого причала до пл. Революции и обратно.
Отметим, дождевая вода уже откачана с девяти подтапливаемых участков. Всего за прошедшую ночь с дорог удалено более 500 кубометров дождевой воды.
Напоминаем о необходимости быть осторожными при нахождении на улице во время непогоды. Обращайте внимание на целостность линий электропередач, не укрывайтесь под деревьями, не стойте рядом с рекламными конструкциями. Личный транспорт паркуйте вдали от деревьев, козырьков домов и других навесных элементов. Водителей, оказавшихся в пути, Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру "112".
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???