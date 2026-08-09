Последствия неблагоприятной погоды в Самаре устраняют 15 бригад

В воскресенье, 9 августа, в Самаре продолжается устранение последствий чрезвычайных погодных условий, резко изменивших синоптический фон накануне, сообщает мэрия города.

В режиме усиления работают дорожно-коммунальные службы города, МБУ районных администраций, МБУ "Самарагорсвет", МП "Инженерные системы", аварийные подразделения транспортных и других предприятий города. Всего в течение дня задействовано более 15 аварийных бригад, при необходимости их количество будет увеличено. По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", на территории региона желтый уровень погодной опасности.

"Непогода сохраняется на территории Самары второй день, однако, все городские предприятия, не ожидая ее окончания, уже устраняют последствия на своих объектах. Сейчас главная задача — как можно быстрее расчистить дороги и тротуары: убрать поваленные деревья и сломанные ветром ветки, чтобы завтра, в первый рабочий день недели, жители спокойно добрались на работу и по другим делам. Еще одна задача — как можно быстрее восстановить поврежденные опоры и участки электросетей. Больше всего работ приходится на объекты МБУ "Самарагорсвет". Все участки, где ведутся работы, остаются на контроле до полного выполнения", — сказал глава Самары Иван Носков.

За прошедшую смену специалисты МБУ "Самарагорсвет" убрали порядка 20 деревьев, упавших на электросети. Обследованы 12 адресов, где произошли обрывы на линии, а также четыре адреса, где зафиксированы повреждения железобетонных и металлических опор уличного освещения: ул. Дальневосточная, 41, пр. Металлургов, 80, ул. Металлистов, 58, ул. Народная, 23/ул. Белорусская.

"В районе Сухой Самарки наклонившуюся опору, нависшую над проезжей частью, временно уложили на землю. В дальнейшем придорожное освещение в этой локации восстановим. В районе дома № 19 по ул. Челюскинцев устранили обрыв внутриквартальной сети. Из‑за упавшего дерева была повреждена кабельная линия — демонтировано около 50 метров кабеля, взамен проложен новый. К вечеру планируем восстановить освещение в границах улицы Челюскинцев, проспекта Ленина, а также улиц Осипенко и Мичурина. Все поврежденные накануне линии уже обезврежены, восстановительные работы продолжаются", — рассказал директор МБУ "Самарагорсвет" Рустем Шабаев.

Всего в оперативном порядке более 30 упавших деревьев на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях взято под распил и вывоз порубочных остатков: на ул. Революционной, пр. Юных Пионеров, ул. Физкультурной, ул. Магистральной и др. Два насаждения, упавшие над газовыми линиями, переданы в работу Средневолжской газовой компании — угрозы утечки газа нет.

По данным Трамвайно-троллейбусного управления, значительных осложнений работы общественного электротранспорта не произошло — накануне отработана заявка на ул. Вольская/пр. Кирова. Менее чем через 40 минут дерево было убрано, а движение по троллейбусному маршруту № 15 в направлении центра города восстановлено. 9 августа из-за упавшего дерева на ул. Ленинградской, 97 временно приостановлено движение на этом участке. Троллейбусы № 6 ходят по укороченному маршруту — от ул. Грозненской до пл. Революции и обратно, троллейбусы № 16 — от Шестого причала до пл. Революции и обратно.

Отметим, дождевая вода уже откачана с девяти подтапливаемых участков. Всего за прошедшую ночь с дорог удалено более 500 кубометров дождевой воды.

Напоминаем о необходимости быть осторожными при нахождении на улице во время непогоды. Обращайте внимание на целостность линий электропередач, не укрывайтесь под деревьями, не стойте рядом с рекламными конструкциями. Личный транспорт паркуйте вдали от деревьев, козырьков домов и других навесных элементов. Водителей, оказавшихся в пути, Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру "112".