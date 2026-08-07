В Самарской области увековечат память семерых героев СВО

В Самаре состоялось расширенное заседание общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" - "Историческая память". Встреча прошла в региональном исполнительном комитете партии и объединила представителей власти, депутатского корпуса, общественников, ветеранов и руководителей образовательных учреждений региона.

Открывая заседание, координатор партпроекта в Самарской области, председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов поблагодарил коллег за системную работу. Он напомнил, что с 2012 г. в рамках проекта в области отреставрировано 16 объектов культурного наследия на общую сумму более двух миллиардов рублей.

Особое внимание было уделено увековечиванию памяти Героев России: за период с 2019 г. проектом увековечено 17 Героев - установлены мемориальные доски, открыты Парки Героев, в честь Героев названы улицы в новых микрорайонах. В этом году восстановлены три воинских захоронения, в том числе могилы генерал-майора Степана Жестакова, Героя Советского Союза Александра Гришина, а также Михаила Реброва и Николая Дружинина.

Сергей Рязанов подчеркнул, что теперь перед проектом стоит новая задача - увековечить память Героев Российской Федерации - участников специальной военной операции, и призвал коллег к совместной работе.

"Проект "Историческая память" позволяет сохранять наши знания об истории, чтить память павших и окружать заботой тех, кто ковал Победу. Мы не имеем права забывать свою историю. В настоящее время тысячи наших ребят на передовой ежедневно рискуют жизнью, защищая нас с вами, свободу и будущее своей Родины. Их мужество на поле боя навсегда останется для всех нас примером. Именно поэтому мы обязаны продолжать работу по увековечению памяти военнослужащих, чья жизнь стала примером героизма и любви к своей стране", - отметил Сергей Рязанов.

С докладом выступил председатель общественного совета проекта, Герой России Максим Девятов. Он сообщил, что подготовлен список из семи участников СВО, ушедших из жизни, память которых планируется увековечить на территории Самарской области. Он также напомнил об успешном опыте 2022 г., когда в Южном городе появилась улица имени Героя России, капитана Александра Блохина. По словам Максима Девятова, важно, чтобы работа по увековечению велась сообща, а все усилия были объединены для достижения общей цели.

Заместитель главы городского округа Самара Сергей Карасев - участник президентской программы "Время героев", который курирует вопросы поддержки и реабилитации бойцов, помощи их семьям и формирования гуманитарных грузов, - рассказал о том, как проводится работа по координации усилий всех заинтересованных сторон.

В ходе заседания участники обсудили предложения по увековечиванию памяти героев, поступившие от членов общественного совета. Было решено продолжить работу по присвоению имен героев улицам в новых микрорайонах Куйбышевского и Волжского районов.

В заседании также приняли участие заместитель председателя думы Самары, участник СВО Евгений Абрамкин, начальник Управления Росгвардии по Самарской области Сергей Абрамов, председатель Совета сторонников партии Сергей Андриянов, ректор СГСПУ Светлана Бакулина, помощник губернатора, участник проекта "Школа Героев" Сергей Гайко, начальник Самарского кадетского корпуса МВД Игорь Главчев, а также представители министерств, депутатского корпуса, ветеранских и общественных организаций.

Напомним, сохранение исторического наследия и патриотическое воспитание граждан определены в Народной программе партии "Единая Россия" как важнейшие задачи. Партийный проект "Историческая память" направлен на сохранение исторической правды, воспитание патриотизма. Помимо этого, осуществляет благоустройство воинских мемориалов и захоронений, поддержку и помощь ветеранам ВОВ (фронтовикам), организация и проведение патриотических акций ("Диктант Победы" и др.) Осуществляет поддержку школьных музеев и заботится о популяризации исторической правды через кино, СМИ и интернет.