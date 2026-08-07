В субботу, 8 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 3‑го тура РПЛ сезона 2026/2027: "Крылья Советов" (Самара) встретятся с "Балтикой" (Калининград). Начало игры в 16:30. Чтобы болельщикам было удобнее добираться на стадион и уезжать после матча, в городе усилят работу общественного транспорта.

Перед игрой (с 13:30 до 16:30) и после нее (с 18:30 до 19:30) автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать прямо на территорию стадиона. В промежутке с 14:30 до 19:00 компания "СамараАвтоГаз" увеличит количество рейсов на всех маршрутах, проходящих рядом со стадионом.

Трамвайно‑троллейбусное управление обеспечит постоянный контроль за движением трамваев № № 11, 12, 22, 24 и 25.

После матча (с 18:30) подадут дополнительные трамваи и автобусы, в том числе низкопольный транспорт для маломобильных пассажиров. От остановки "Самара Арена" пойдут трамваи №№ 11, 12 и 22.

Автобусы №№ 1 и 67 отправятся в город с дублера Московского шоссе (от площадки у "Мерседес‑центра"), а в сторону мкр Крутые Ключи и п. Красная Глинка - с остановки "Ул. Дальняя".

Автобусы №№ 34 и 41 проследуют по ул. Алма‑Атинской и далее в центр города.

Рейсы будут организованы с небольшим интервалом и отправляться по мере наполнения салонов. Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки.