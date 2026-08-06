Первые вещи для малыша без трат: в Самарской области работает пункт проката для новорожденных

В Самарской области для семей с детьми работает уникальный социальный сервис - пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. В рамках федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья" особые категории граждан могут бесплатно получить до четырех предметов из 20 возможных наименований, включая кроватки, коляски, манежи, ходунки, подогреватели для бутылочек и др.

Сервис создан для адресной поддержки семей участников СВО, молодых, студенческих семей, тех, где появился первый ребенок и других. Основная цель - снизить финансовую нагрузку на родителей в первые два года жизни малыша, когда траты на детские товары особенно ощутимы.

"Семьи особой категории, куда входят и семьи участников СВО, и многодетные, семьи, в которых родился первый ребенок, а также молодые и студенческие семьи, могут абсолютно безвозмездно взять предметы первой необходимости для новорожденного. Это реальная помощь, которая работает здесь и сейчас", - рассказала Ольга Абрамова, заведующая отделением оказания срочных услуг для детей и семей Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Большинство товаров в пункте проката - новые. После возврата вещи проходят тщательную обработку и помещаются в стерильную упаковку, после чего снова готовы к выдаче следующим семьям.

Одной из получателей поддержки стала Елена Чугунова, мама новорожденного.

"Такая мера просто необходима. Она очень нам помогла. Также мы в роддоме получили от нашего губернатора подарок при рождении ребенка. И вот с удовольствием пользуемся всеми предметами, предоставленными нам в прокат", - поделилась мнением она.

Сервис не просто помогает, а реально экономит семейный бюджет, позволяя направить сэкономленные средства на другие важные нужды ребенка.

"Пункт проката для новорожденных - это реальная поддержка, которая приходит к семье именно тогда, когда она нужна больше всего. Коляска, кроватка, манеж - для молодых родителей эти вещи становятся серьезной статьей расходов. Наши же ресурсы помогают снять эту нагрузку, тем самым мы предоставляем семьям возможность дышать свободнее. Как сенатор я много работаю над тем, чтобы законодательные решения доходили до каждой семьи и работали в жизни. Пункт проката - пример, когда помощь оказывается адресно, быстро и без бюрократии. Особенно важно, что поддержку получают семьи участников СВО, молодые и студенческие семьи. За пять лет работы услугу получили более чем пять тысяч семей - это значит, что механизм работает", - резюмирует сенатор Российской Федерации Марина Сидухина.

Подать заявление можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Получить вещи - самовывозом или доставкой на дом. С начала года услугой уже воспользовались более 1 тысячи семей Самарской области. Всего с начала деятельности пункта проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет помощь получили более чем пять тысяч семей региона.

Всего в регионе для семей с детьми доступно более 40 мер поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина, и Десятилетия многодетной семьи, объявленного губернатором Вячеславом Федорищевым.