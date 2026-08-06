Первые вещи для малыша без трат: в Самарской области работает пункт проката для новорожденных

В Самарской области для семей с детьми работает уникальный социальный сервис - пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. В рамках федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья" особые категории граждан могут бесплатно получить до четырех предметов из 20 возможных наименований, включая кроватки, коляски, манежи, ходунки, подогреватели для бутылочек и др.
Сервис создан для адресной поддержки семей участников СВО, молодых, студенческих семей, тех, где появился первый ребенок и других. Основная цель - снизить финансовую нагрузку на родителей в первые два года жизни малыша, когда траты на детские товары особенно ощутимы.
"Семьи особой категории, куда входят и семьи участников СВО, и многодетные, семьи, в которых родился первый ребенок, а также молодые и студенческие семьи, могут абсолютно безвозмездно взять предметы первой необходимости для новорожденного. Это реальная помощь, которая работает здесь и сейчас", - рассказала Ольга Абрамова, заведующая отделением оказания срочных услуг для детей и семей Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.
Большинство товаров в пункте проката - новые. После возврата вещи проходят тщательную обработку и помещаются в стерильную упаковку, после чего снова готовы к выдаче следующим семьям.
Одной из получателей поддержки стала Елена Чугунова, мама новорожденного.
"Такая мера просто необходима. Она очень нам помогла. Также мы в роддоме получили от нашего губернатора подарок при рождении ребенка. И вот с удовольствием пользуемся всеми предметами, предоставленными нам в прокат", - поделилась мнением она.
Сервис не просто помогает, а реально экономит семейный бюджет, позволяя направить сэкономленные средства на другие важные нужды ребенка.
"Пункт проката для новорожденных - это реальная поддержка, которая приходит к семье именно тогда, когда она нужна больше всего. Коляска, кроватка, манеж - для молодых родителей эти вещи становятся серьезной статьей расходов. Наши же ресурсы помогают снять эту нагрузку, тем самым мы предоставляем семьям возможность дышать свободнее. Как сенатор я много работаю над тем, чтобы законодательные решения доходили до каждой семьи и работали в жизни. Пункт проката - пример, когда помощь оказывается адресно, быстро и без бюрократии. Особенно важно, что поддержку получают семьи участников СВО, молодые и студенческие семьи. За пять лет работы услугу получили более чем пять тысяч семей - это значит, что механизм работает", - резюмирует сенатор Российской Федерации Марина Сидухина.
Подать заявление можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Получить вещи - самовывозом или доставкой на дом. С начала года услугой уже воспользовались более 1 тысячи семей Самарской области. Всего с начала деятельности пункта проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет помощь получили более чем пять тысяч семей региона.
Всего в регионе для семей с детьми доступно более 40 мер поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина, и Десятилетия многодетной семьи, объявленного губернатором Вячеславом Федорищевым.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???