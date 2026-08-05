"Добровольчество — это способ развиваться и быть полезным": в Самарской области добровольчество объединяет тысячи людей

В Самарской области тысячи людей каждый день вклад в развитие добровольчества. Среди них школьники, студенты, работающая молодежь, "серебряные" волонтеры и НКО. Один из героев регионального добровольческого движения — Андрей Чугунов, студент Самарского университета им. Королева.
Андрею 23 года и за четыре года в качестве волонтера он стал участником крупнейших событий страны. Он запускал "настоящую ракету" на "Студенческой весне", работал в службе протокола на закрытой встрече с президентом РФ на Всемирном фестивале молодежи. Как и многие волонтеры региона, Андрей открыл для себя эти возможности благодаря платформе Добро.рф, которая объединяет более 9 млн добровольцев по всей страны.
Между поездками Андрей руководит студсоветом, помогает организовывать университетские мероприятия, проводит собеседования с будущими волонтерами и участвует в сборах гуманитарной помощи для бойцов и мирных жителей в зоне СВО.
"Для меня добровольчество стало способом развиваться, знакомиться с людьми и быть полезным. Я делюсь с друзьями своим опытом, и некоторые из них с охотой пробуют себя в добровольчестве", — рассказывает Андрей.
Развитие добровольчества — важная часть работы регионального правительства. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что добровольчество охватывает все сферы жизни и все возрасты, а задача власти — создавать условия для самореализации каждого, кто хочет помогать другим. В этом году по инициативе главы региона учреждена региональная премия "Волжское сердце", призванная отметить лучших добровольцев региона. Заявки могут подать отдельные волонтеры, некоммерческие организации и Добро.Центры, школьные и студенческие объединения, представители бизнеса, а также инициативные группы и семьи. Всего в премии более 20 номинаций по разным направлениям добровольчества. Заявочная кампания проходит на платформе Добро.рф до 10 сентября, а торжественная церемония награждения состоится в декабре на Форуме добровольцев Самарской области, приуроченном к Международному дню добровольца.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!