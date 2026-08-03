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Губернатор Власть и политика

В Самарской области начнут работать роботы-доставщики

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область стала одним из регионов страны, где начнут работать роботы-доставщики. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Мы вошли в число 35 субъектов, где Правительство РФ запускает экспериментальный правовой режим.

Ровер — это небольшой робот-курьер высотой до 60 см. Он передвигается по тротуарам, велодорожкам и в жилых зонах со средней скоростью пешехода, работает на электричестве, не шумит и не загрязняет воздух. Такие можно увидеть, например, в Москве.

Эксперимент продлится три года. Самарцы смогут оценить, как новые технологии вписываются в ритм жизни города-миллионника.

Мы заинтересованы в том, чтобы наш регион был прогрессивным и удобным для жизни", - написал глава региона. 

Гид потребителя

Последние комментарии

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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