В Самарской области начнут работать роботы-доставщики

Самарская область стала одним из регионов страны, где начнут работать роботы-доставщики. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Мы вошли в число 35 субъектов, где Правительство РФ запускает экспериментальный правовой режим.
Ровер — это небольшой робот-курьер высотой до 60 см. Он передвигается по тротуарам, велодорожкам и в жилых зонах со средней скоростью пешехода, работает на электричестве, не шумит и не загрязняет воздух. Такие можно увидеть, например, в Москве.
Эксперимент продлится три года. Самарцы смогут оценить, как новые технологии вписываются в ритм жизни города-миллионника.
Мы заинтересованы в том, чтобы наш регион был прогрессивным и удобным для жизни", - написал глава региона.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит