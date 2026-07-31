Вячеслав Федорищев: с 2027 года будем передавать по пять квартир для сотрудников следственных органов

В пятницу, 31 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации. Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником, отметив, что этот день объединяет всех, кто ежедневно стоит на страже закона, справедливости и преданно выполняет свой профессиональный долг.
"В работе органов исполнительной власти результат может быть достигнут при плотном взаимодействии с правоохранительными и надзорными структурами. Когда мы говорим о важнейших этапах становления экономики региона, бюджете, законности при проведении мероприятий, мы опираемся на вас — ваш профессионализм, ваш труд", — акцентировал Вячеслав Федорищев.
Губернатор также отметил хорошие результаты работы следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. По итогам прошлого года ведомство показало улучшение показателей, а по итогам полугодия текущего года занимает второе место в Российской Федерации по качеству работы.
"Это говорит о том, что коллектив слаженный, приоритеты расставлены правильно, есть межведомственное взаимодействие. Это позволило добиться результатов, которые по-настоящему укрепляют экономический суверенитет нашего региона. Более 3,5 млрд рублей было возвращено в бюджет благодаря вашей профессиональной работе", — подчеркнул глава региона.
В ходе мероприятия Вячеслав Федорищев сообщил о принятом решении: с 2027 г. передавать по пять квартир для сотрудников следственных органов, имеющих большие семьи или нуждающихся в улучшении жилищных условий.
"Мы должны и обязаны укреплять, усиливать наше взаимодействие и обеспечивать всем необходимым тех, кто служит своей Родине, своему региону. Служба в правоохранительных структурах, военная служба — это всегда огромная ответственность, которую вы берете не только на себя, — это ответственность, которую берут на себя ваши семьи", — сказал губернатор.
Особые слова благодарности Вячеслав Федорищев выразил сотрудникам следственных органов, работающих в служебных командировках или постоянно на новых территориях России. Присутствующих также поприветствовал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Павел Олейник.
"25 июля — это не только праздник Следственного комитета, но и всех следователей, которые служат в ФСБ и МВД, — сказал Павел Олейник, передав поздравления коллегам из этих ведомств. — Каждый из вас очень важен на своем месте. Главный человек в любом следствии — это следователь. Именно от его кропотливого труда зависят показатели работы. Именно следователь раскрывает преступления, доводит дело до суда".
Он поблагодарил губернатора за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на дальнейшую совместную работу в решении задач, связанных с деятельностью ведомства и восстановлением прав граждан.
"Очень важно, что у нас сложилось настоящее деловое взаимодействие, позволяющее достигать хороших результатов", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области вручили награды — почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит