Вячеслав Федорищев: с 2027 года будем передавать по пять квартир для сотрудников следственных органов

В пятницу, 31 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации. Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником, отметив, что этот день объединяет всех, кто ежедневно стоит на страже закона, справедливости и преданно выполняет свой профессиональный долг.

"В работе органов исполнительной власти результат может быть достигнут при плотном взаимодействии с правоохранительными и надзорными структурами. Когда мы говорим о важнейших этапах становления экономики региона, бюджете, законности при проведении мероприятий, мы опираемся на вас — ваш профессионализм, ваш труд", — акцентировал Вячеслав Федорищев.

Губернатор также отметил хорошие результаты работы следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. По итогам прошлого года ведомство показало улучшение показателей, а по итогам полугодия текущего года занимает второе место в Российской Федерации по качеству работы.

"Это говорит о том, что коллектив слаженный, приоритеты расставлены правильно, есть межведомственное взаимодействие. Это позволило добиться результатов, которые по-настоящему укрепляют экономический суверенитет нашего региона. Более 3,5 млрд рублей было возвращено в бюджет благодаря вашей профессиональной работе", — подчеркнул глава региона.

В ходе мероприятия Вячеслав Федорищев сообщил о принятом решении: с 2027 г. передавать по пять квартир для сотрудников следственных органов, имеющих большие семьи или нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Мы должны и обязаны укреплять, усиливать наше взаимодействие и обеспечивать всем необходимым тех, кто служит своей Родине, своему региону. Служба в правоохранительных структурах, военная служба — это всегда огромная ответственность, которую вы берете не только на себя, — это ответственность, которую берут на себя ваши семьи", — сказал губернатор.

Особые слова благодарности Вячеслав Федорищев выразил сотрудникам следственных органов, работающих в служебных командировках или постоянно на новых территориях России. Присутствующих также поприветствовал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Павел Олейник.

"25 июля — это не только праздник Следственного комитета, но и всех следователей, которые служат в ФСБ и МВД, — сказал Павел Олейник, передав поздравления коллегам из этих ведомств. — Каждый из вас очень важен на своем месте. Главный человек в любом следствии — это следователь. Именно от его кропотливого труда зависят показатели работы. Именно следователь раскрывает преступления, доводит дело до суда".

Он поблагодарил губернатора за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на дальнейшую совместную работу в решении задач, связанных с деятельностью ведомства и восстановлением прав граждан.

"Очень важно, что у нас сложилось настоящее деловое взаимодействие, позволяющее достигать хороших результатов", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области вручили награды — почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.