Вячеслав Федорищев на Совете округа доложил о поддержке участников СВО и внес предложения по совершенствованию подходов

В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе. Оно было посвящено совершенствованию подходов к социализации и поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в регионах ПФО.

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. По его словам, адаптация ветеранов к мирной жизни должна происходить с активным вовлечением близких родственников: "Руководство страны вопросам социализации и поддержки ветеранов боевых действий уделяет первостепенное значение. Президент России Владимир Путин отмечает, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества — это поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей. Изученный нами опыт показывает, что наибольший прогресс в "бесшовном" возврате к гражданской жизни участника боевых действий достигается через его детей, супругу и родителей".

В работу по социальной адаптации военнослужащих в регионах округа также вовлечены межведомственные комиссии и региональные филиалы Госфонда "Защитники Отечества". С мая текущего года в ПФО стартовали семинары для сотрудников муниципалитетов, военкоматов, медицинских и социальных учреждений, МФЦ и общественных организаций по работе с ветеранами боевых действий и их родственниками. Через обучение и взаимодействие с экспертами общества "Знание" пройдет более 2 тысяч человек из всех 14 регионов округа.

Игорь Комаров оценил работу, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным. Одним из значимых результатов стала интеграция ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь. Инструментами этой работы являются кадровые программы и вовлечение участников спецоперации в избирательные кампании.

"В округе более 600 ветеранов спецоперации стали финалистами региональных образовательных программ. Первый поток обучения в большинстве регионов в стадии завершения. Около 400 участников СВО избраны депутатами законодательных органов регионов и представительных органов местного самоуправления", — подчеркнул полпред Игорь Комаров.

По его словам, уровень официальной занятости ветеранов в ПФО сегодня составляет почти 70%, а в Ассоциацию ветеранов СВО в округе входят более 6 тыс. человек.

В ходе заседания участники проанализировали практики оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей.

Глава Самарской области доложил о действующей в регионе комплексной системе поддержки.

"В Самарской области она охватывает более 28 тыс. человек, у нас действуют 47 мер. Но крайне важно постоянно совершенствовать механизмы помощи, опираясь на обратную связь от самих бойцов, — подчеркнул губернатор. — Работаем сообща: совместные усилия органов власти, фонда "Защитники Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, некоммерческих организаций и бизнеса позволяют нам не только решать текущие задачи, но и формировать новые практики социализации и адаптации наших ветеранов СВО к мирной жизни".

Руководитель области сообщил, что по инициативе участников региональной программы "Школа героев" реализуется проект "Сердце Воина", в рамках которого поддержка ведется по двум важным траекториям: психологическая помощь и сопровождение в трудоустройстве. Так, в настоящее время открыто 54 кабинета психологической помощи на базе учреждений социального обслуживания и кадровых центров "Работа России".

"Видим востребованность. Причем сейчас у нас акцент именно на семьи участников СВО. Очень многие хотели бы проконсультироваться", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Напомним, что особое внимание в регионе уделяется трудоустройству и реализации предпринимательских навыков ветеранов. Например, для поддержки бизнес-инициатив запущена программа "СВОе Дело. Самарская область", победители которой получают гранты до 500 тысяч рублей. Также предоставляется грант "Агромотиватор" на развитие собственного дела в сельском хозяйстве.

Глава региона отметил значимую роль Ассоциации ветеранов СВО, окружным координатором которой является помощник губернатора, боевой генерал Андрей Колотовкин.

"Многое из того, что мы обсуждаем здесь, в жизни сегодняшнего дня, социально-политические явления — все это требует системной координации не только со стороны исполнительной власти, но и непосредственно со стороны участников боевых действий", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Губернатор в ходе выступления поделился эффективными практиками и внес ряд предложений по совершенствованию подходов. Среди них — программа содействия предпринимательской активности ветеранов СВО через механизм социального контракта на развитие бизнеса для самозанятых, цифровые решения в MAX, которые позволят упростить получение услуг от организаций, и другие.