"Крылья Советов" и "Акрон" узнали точное расписание матчей до конца года в Альфа-Банк РПЛ

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Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей Альфа-Банк РПЛ до конца 2026 года. Заключительный 17 тур состоится в текущем году в начале декабря, а возобновится чемпионат в конце февраля — начале марта.