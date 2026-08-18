"Крылья Советов" и "Акрон" узнали точное расписание матчей до конца года в Альфа-Банк РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей Альфа-Банк РПЛ до конца 2026 года. Заключительный 17 тур состоится в текущем году в начале декабря, а возобновится чемпионат в конце февраля — начале марта.
Расписание "Крыльев Советов":
- 10 тур. 10 октября, Сб, 18:30 Крылья Советов — Спартак
- 11 тур. 17 октября, Сб, 15:00 Крылья Советов — Факел
- 12 тур. 24 октября, Сб, 18:15 Рубин — Крылья Советов
- 13 тур. 2 ноября, Пн, 19:00 Крылья Советов — Зенит
- 14 тур. 8 ноября, Вс, 15:00 Крылья Советов — Оренбург
- 15 тур. 20 ноября, Пт, 20:30 Ростов — Крылья Советов
- 16 тур. 29 ноября, Вс, 18:30 Крылья Советов — Динамо М
- 17 тур. 4 декабря, Пт, 20:30 Динамо Мх — Крылья Советов
Расписание "Акрона":
- 10-й тур. 9 октября, Пт, 20:30 "Ростов" — "Акрон"
- 11 тур. 17 октября, Сб, 17:30 "Динамо" (Махачкала) — "Акрон"
- 12 тур. 24 октября, Сб, 13:45 "Акрон" — "Динамо"
- 13 тур. 1 ноября, Вс, 18:30 "Балтика" — "Акрон"
- 14 тур. 8 ноября, Вс, 17:15 "Спартак" — "Акрон"
- 15 тур. 21 ноября, Сб, 16:15 "Акрон" — "Факел"
- 16 тур. 28 ноября, Сб, 15:00 "Рубин" — "Акрон"
- 17 тур. 5 декабря, Сб, 14:00 "Акрон" — "Оренбург"
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.