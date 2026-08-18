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"Крылья Советов" и "Акрон" узнали точное расписание матчей до конца года в Альфа-Банк РПЛ Чинеду Джеффри: "Мы пропустили два гола, и это дестабилизировало команду" Хуссем Мрезиг - о победе над "Крыльями": "Если будем продолжать играть так же, возможно, нам удастся повторить успех "Балтики" Мартин Крамарич: "Это вопрос для тренера" "Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" - 1:4

Футбол Спорт

"Крылья Советов" и "Акрон" узнали точное расписание матчей до конца года в Альфа-Банк РПЛ

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей Альфа-Банк РПЛ до конца 2026 года. Заключительный 17 тур состоится в текущем году в начале декабря, а возобновится чемпионат в конце февраля — начале марта.

Расписание "Крыльев Советов":

  • 10 тур. 10 октября, Сб, 18:30 Крылья Советов — Спартак
  • 11 тур. 17 октября, Сб, 15:00 Крылья Советов — Факел
  • 12 тур. 24 октября, Сб, 18:15 Рубин — Крылья Советов
  • 13 тур. 2 ноября, Пн, 19:00 Крылья Советов — Зенит
  • 14 тур. 8 ноября, Вс, 15:00 Крылья Советов — Оренбург
  • 15 тур. 20 ноября, Пт, 20:30 Ростов — Крылья Советов
  • 16 тур. 29 ноября, Вс, 18:30 Крылья Советов — Динамо М
  • 17 тур. 4 декабря, Пт, 20:30 Динамо Мх — Крылья Советов

Расписание "Акрона":

  • 10-й тур. 9 октября, Пт, 20:30 "Ростов" — "Акрон"
  • 11 тур. 17 октября, Сб, 17:30 "Динамо" (Махачкала) — "Акрон"
  • 12 тур. 24 октября, Сб, 13:45 "Акрон" — "Динамо"
  • 13 тур. 1 ноября, Вс, 18:30 "Балтика" — "Акрон"
  • 14 тур. 8 ноября, Вс, 17:15 "Спартак" — "Акрон"
  • 15 тур. 21 ноября, Сб, 16:15 "Акрон" — "Факел"
  • 16 тур. 28 ноября, Сб, 15:00 "Рубин" — "Акрон"
  • 17 тур. 5 декабря, Сб, 14:00 "Акрон" — "Оренбург"

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Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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