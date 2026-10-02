Более 3 тыс. школьников попробовали себя в профессии в рамках конкурса "Лучший по профессии"

В регионе по нацпроекту "Кадры" провели Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии". В рамках конкурса в Тольятти на базе Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) прошли масштабные профориентационные мастер-классы для школьников по востребованным рабочим профессиям.

В течение двух дней площадку посетили более 3000 школьников. Для участников было подготовлено 20 интерактивных мастер-классов, каждый из которых позволил погрузиться в профессиональную деятельность и познакомиться с особенностями конкретной профессии. Были представлены мастер-классы по таким профессиям, как сварщик, машинист бульдозера, мастер отделочных работ, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, ветеринарный фельдшер, специалист по робототехнике, судоводитель и другие.

Для многих учащихся мероприятие стало возможностью не только выполнить практические задания совими руками, но и по-новому взглянуть на рабочие профессии и понять, что современное производство, технические профессии и прикладные направления требуют как практических навыков, так и внимательности, ответственности, технологического мышления и готовности развиваться.

"Важно сориентировать ребят в правильное русло, показать востребованные профессии для того, чтобы они понимали, какие профессии перспективны, что больше востребовано на наших предприятиях, и могли попробовать работу своими руками, определиться с дальнейшим поступлением в образовательную организацию среднего профессионального или высшего образования", — поделилась директор Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) Евгения Галкина.