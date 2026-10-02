Более 3 тыс. школьников попробовали себя в профессии в рамках конкурса "Лучший по профессии"

В регионе по нацпроекту "Кадры" провели Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии". В рамках конкурса в Тольятти на базе Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) прошли масштабные профориентационные мастер-классы для школьников по востребованным рабочим профессиям.
В течение двух дней площадку посетили более 3000 школьников. Для участников было подготовлено 20 интерактивных мастер-классов, каждый из которых позволил погрузиться в профессиональную деятельность и познакомиться с особенностями конкретной профессии. Были представлены мастер-классы по таким профессиям, как сварщик, машинист бульдозера, мастер отделочных работ, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, ветеринарный фельдшер, специалист по робототехнике, судоводитель и другие.
Для многих учащихся мероприятие стало возможностью не только выполнить практические задания совими руками, но и по-новому взглянуть на рабочие профессии и понять, что современное производство, технические профессии и прикладные направления требуют как практических навыков, так и внимательности, ответственности, технологического мышления и готовности развиваться.
"Важно сориентировать ребят в правильное русло, показать востребованные профессии для того, чтобы они понимали, какие профессии перспективны, что больше востребовано на наших предприятиях, и могли попробовать работу своими руками, определиться с дальнейшим поступлением в образовательную организацию среднего профессионального или высшего образования", — поделилась директор Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) Евгения Галкина.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...