В самарской колонии заключенные плетут сети для зоны СВО

В Самарской области осужденные из ИК‑26 плетут маскировочные сети, сообщили в УФСИН России по Самарской области.

Инициатива исходила от самих заключенных: "Осужденные, содержащиеся в отряде строгих условий содержания, по собственной инициативе организовали работу по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - поделились в службе исполнения наказаний.

Работа кропотливая — нужно строго следовать схеме, аккуратно вплетая ленты в основу; от этого напрямую зависит, насколько эффективным получится изделие.

Готовые сети передают общественной организации, которая занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов. Далее продукция поступает к военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Помимо реальной помощи бойцам, проект несет и воспитательный эффект: в процессе совместной работы у осужденных укрепляются навыки командной деятельности, растет уровень ответственности и дисциплины.