Проект "Опорный момент" помогает людям восстанавливаться после травмы

Ассоциация "Инициатива" на базе Реабилитационного центра "Второй шанс" шесть месяцев назад запустила проект для жителей Тольятти, которым оказалось крайне необходимо восстановление после травм опорно-двигательного аппарата.
Не секрет, что человеку бывает очень трудно вернуться к привычной жизни после случившейся травмы: долго ходить, подниматься по лестнице, пользоваться рукой, справляться с домашними делами, вернуться к профессии. Появляются страх нагрузки, тревога и много вопросов о том, как жить дальше.
Проект "Опорный момент" позволил снять многие из этих страхов и начать свой путь восстановления. В настоящее время его участниками стали уже более 60 человек. Здесь с ними занимаются ЛФК, работает эрготерапевт, они получают поддержку психолога, участвуют в занятиях с использованием метода нейрографики. А трекер полезных привычек помогает каждый день делать небольшие шаги для своего восстановления. Все эти шаги приносят реальные успехи в жизни людей. В итоговых анкетах участники пишут, что им стало легче ходить и подниматься по лестнице, выполнять домашние дела, пользоваться рукой. У многих появилось больше уверенности в своих силах и понимание, как продолжать восстановление самостоятельно. Одна из участниц написала: "Я пришла в центр, опираясь на трость, не могла ходить сама. А теперь я уверенно хожу без трости".
За эти полгода стал виден еще один важный результат. В ходе проекта люди познакомились, стали поддерживать друг друга, а некоторые успели подружиться. В процессе занятий создались группы поддержки между участниками. Ведь когда рядом есть тот, кто проходит похожий путь, двигаться дальше становится легче. Дать человеку знания и поддержку, с которыми он сможет продолжать свое восстановление, помочь ему стать самостоятельнее — в этом инициаторы проекта видят главный смысл "Опорного момента".
Руководитель проекта Василя Раупова поделилась: "Впереди еще шесть месяцев, новые участники и много работы. Но на сегодняшний момент совершенно ясно: этот проект нужен людям. Люди приходят сюда со своими живыми, трогательными историями, делятся радостными моментами и своими победами: "Смотрите, я могу делать это самостоятельно!" Эти ощущения, эмоции, результаты очень важны для нас".
Проект "Опорный момент" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас