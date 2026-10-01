Проект "Опорный момент" помогает людям восстанавливаться после травмы

Ассоциация "Инициатива" на базе Реабилитационного центра "Второй шанс" шесть месяцев назад запустила проект для жителей Тольятти, которым оказалось крайне необходимо восстановление после травм опорно-двигательного аппарата.

Не секрет, что человеку бывает очень трудно вернуться к привычной жизни после случившейся травмы: долго ходить, подниматься по лестнице, пользоваться рукой, справляться с домашними делами, вернуться к профессии. Появляются страх нагрузки, тревога и много вопросов о том, как жить дальше.

Проект "Опорный момент" позволил снять многие из этих страхов и начать свой путь восстановления. В настоящее время его участниками стали уже более 60 человек. Здесь с ними занимаются ЛФК, работает эрготерапевт, они получают поддержку психолога, участвуют в занятиях с использованием метода нейрографики. А трекер полезных привычек помогает каждый день делать небольшие шаги для своего восстановления. Все эти шаги приносят реальные успехи в жизни людей. В итоговых анкетах участники пишут, что им стало легче ходить и подниматься по лестнице, выполнять домашние дела, пользоваться рукой. У многих появилось больше уверенности в своих силах и понимание, как продолжать восстановление самостоятельно. Одна из участниц написала: "Я пришла в центр, опираясь на трость, не могла ходить сама. А теперь я уверенно хожу без трости".

За эти полгода стал виден еще один важный результат. В ходе проекта люди познакомились, стали поддерживать друг друга, а некоторые успели подружиться. В процессе занятий создались группы поддержки между участниками. Ведь когда рядом есть тот, кто проходит похожий путь, двигаться дальше становится легче. Дать человеку знания и поддержку, с которыми он сможет продолжать свое восстановление, помочь ему стать самостоятельнее — в этом инициаторы проекта видят главный смысл "Опорного момента".

Руководитель проекта Василя Раупова поделилась: "Впереди еще шесть месяцев, новые участники и много работы. Но на сегодняшний момент совершенно ясно: этот проект нужен людям. Люди приходят сюда со своими живыми, трогательными историями, делятся радостными моментами и своими победами: "Смотрите, я могу делать это самостоятельно!" Эти ощущения, эмоции, результаты очень важны для нас".

Проект "Опорный момент" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.