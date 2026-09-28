Капитальный ремонт хирургического отделения завершен в Большеглушицкой больнице

В отделении оказывают помощь по профилю общей хирургии. Здесь проводятся как плановые, так и экстренные операции.

Хирургическое отделение занимает одно крыло третьего этажа стационарного корпуса. В ходе работ полностью заменены инженерные коммуникации: электрика, водоснабжение, система отопления, а также выполнены отделочные работы. В рамках капитального ремонта была увеличена высота потолков, что сделало помещения более просторными и светлыми.

"Ремонт в хирургическом отделении проведен полностью. Мы заменили все коммуникации, выровняли и покрасили стены, подняли потолки. Отдельно позаботились о маломобильных пациентах — расширили проемы. Теперь и пациентам, и персоналу работать в отделении гораздо комфортнее", — отметила главный врач Большеглушицкой больницы Татьяна Бобошко.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется отремонтировать более 40 стационарных и поликлинических отделений.