16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре спасли ребенка, месяц жившего с магнитными шариками в организме Участниками "Кросса нации" стали 4500 жителей Самарской области ОРВИ: как защититься простыми способами и где искать вакцину В Самаре обсудили комплексную помощь детям с тяжелыми заболеваниями Что делать, чтобы ближайший отпуск в Таиланде не сорвался: чек-лист экспертов ВСК

Здравоохранение Общество

В Самаре спасли ребенка, месяц жившего с магнитными шариками в организме

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой врачи спасли двухлетнего малыша: ребенку провели сложную операцию из‑за того, что он проглотил девять магнитных шариков. Предметы оставались в организме свыше месяца — за это время у ребенка развились серьезные осложнения, сообщили в региональном минздраве.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Заведующий хирургическим отделением, врач‑детский хирург и детский онколог Евгений Новоженов рассказал, что родители не могли назвать момент, когда ребенок проглотил игрушки, в поликлинику они обратились уже после того, как у малыша начались боли в животе. Диагноз подтвердили с помощью рентгенологического исследования — оно показало наличие инородных тел.

Специалист подробно объяснил опасность таких предметов: "Магнитные шарики обладают очень сильным притяжением. Попадая в кишечник, они примагничиваются друг к другу. Если между магнитами оказывается стенка органа, при длительном сдавлении появляются пролежни в стенках органов брюшной полости и формируются кишечные свищи".

Во время эндоскопии медики обнаружили в желудке четыре магнита. Из‑за мощного магнитного притяжения извлечь их обычным способом не получилось, поэтому врачи решили провести полостную операцию. В ходе вмешательства выяснилось, что некоторые шарики находились в просвете тонкой кишки и притянулись к тем, что были в желудке, — в результате образовались свищи через брыжейку толстой кишки.

Хирургам удалось справиться со сложной ситуацией: они разделили сращения, четыре магнита извлекли через рот с помощью эндоскопа (при этом желудок рассекать не пришлось), а остальные удалили через хирургический разрез. Поврежденные участки стенок желудка и тонкой кишки врачи аккуратно ушили.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Евгений Новоженов поделился итогами лечения: "Послеоперационный период прошел без осложнений, ребенок кушает, пьет, ведет себя активно. Пациент уже выписан".

Сейчас мальчик находится на этапе восстановления. Уже через две‑три недели ребенок сможет жить полноценно и без ограничений.

Медики настоятельно просят родителей проявлять осторожность и не покупать игрушки, в составе которых есть магниты. Опасность также несут плоские батарейки‑таблетки: если они застревают в пищеводе, это грозит тяжелыми, угрожающими жизни состояниями. Еще одну угрозу представляют гидрогелевые шарики: попадая в кишечник, они увеличиваются в объеме и могут вызвать обтурацию, то есть привести к кишечной непроходимости.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4