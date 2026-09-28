В Самаре спасли ребенка, месяц жившего с магнитными шариками в организме

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой врачи спасли двухлетнего малыша: ребенку провели сложную операцию из‑за того, что он проглотил девять магнитных шариков. Предметы оставались в организме свыше месяца — за это время у ребенка развились серьезные осложнения, сообщили в региональном минздраве.

Заведующий хирургическим отделением, врач‑детский хирург и детский онколог Евгений Новоженов рассказал, что родители не могли назвать момент, когда ребенок проглотил игрушки, в поликлинику они обратились уже после того, как у малыша начались боли в животе. Диагноз подтвердили с помощью рентгенологического исследования — оно показало наличие инородных тел.

Специалист подробно объяснил опасность таких предметов: "Магнитные шарики обладают очень сильным притяжением. Попадая в кишечник, они примагничиваются друг к другу. Если между магнитами оказывается стенка органа, при длительном сдавлении появляются пролежни в стенках органов брюшной полости и формируются кишечные свищи".

Во время эндоскопии медики обнаружили в желудке четыре магнита. Из‑за мощного магнитного притяжения извлечь их обычным способом не получилось, поэтому врачи решили провести полостную операцию. В ходе вмешательства выяснилось, что некоторые шарики находились в просвете тонкой кишки и притянулись к тем, что были в желудке, — в результате образовались свищи через брыжейку толстой кишки.

Хирургам удалось справиться со сложной ситуацией: они разделили сращения, четыре магнита извлекли через рот с помощью эндоскопа (при этом желудок рассекать не пришлось), а остальные удалили через хирургический разрез. Поврежденные участки стенок желудка и тонкой кишки врачи аккуратно ушили.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Евгений Новоженов поделился итогами лечения: "Послеоперационный период прошел без осложнений, ребенок кушает, пьет, ведет себя активно. Пациент уже выписан".

Сейчас мальчик находится на этапе восстановления. Уже через две‑три недели ребенок сможет жить полноценно и без ограничений.