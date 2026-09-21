В Борском районе строится новый корпус для фтизиатрической службы

На территории Борской центральной районной больницы ведется строительство модульного здания для оказания амбулаторной помощи пациентам с подозрением на туберкулез и с диагностированным заболеванием. Современные условия создаются по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Корпус возводится вместо пришедшего в негодность старого здания. Прежнее строение эксплуатировалось около 100 лет и перестало соответствовать современным нормам и требованиям безопасности.

"В новом корпусе будут созданы максимально безопасные и комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. В частности, будет закуплено специализированное оборудование: холодильники для хранения диагностического материала и медикаментов, медицинские шкафы, рециркуляторы-облучатели для обеззараживания воздуха, микротоскоп для изучения рентгеновских снимков. Рабочие места для медсестры и врача будут укомплектованы мебелью и оргтехникой", — рассказал главный врач Борской больницы Николай Пастухов.

Особое внимание уделено безопасности пациентов и медработников. Лабораторные исследования продолжат проводить в лаборатории, а диагностику в основном корпусе ЦРБ — на новых цифровых рентген-аппарате и флюорографе. Медицинскую помощь будут оказывать врач-фтизиатр и медсестра, которые уже есть в штате больницы.

Завершить строительство и начать прием пациентов в модульном корпусе планируется в этом году.

В муниципальных районах и городах в этом году всего будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория. Обновление условий для оказания медицинской помощи проводится благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и поддержке регионального Правительства.