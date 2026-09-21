Команда Самарской области вошла в число лидеров фестиваля "Вернуть Детство"

В Уфе состоялись торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Вернуть Детство", а также награждение участников и гала-концерт.
Самарскую область представляла сборная команда ребят — победителей регионального этапа фестиваля. Это воспитанники областных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство", "Созвездие" (г.о.Тольятти), "Искра" (г.о.Сызрань), "Иволга" (г.о.Самара), Комплексного центра социального обслуживания населения "Ровесник" (г.о.Сызрань), Тольяттинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Гармония" и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик". Участники проекта три дня соревновались в спортивных, творческих конкурсах, посещали научные и производственные площадки. Во время большого концерта, который завершил фестиваль, жюри объявило победителей.
К ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев: "Мы смотрим на вас и видим не просто подростков, а целую вселенную идей, талантов и смелых мечтаний. Этот фестиваль — ваша сцена, ваше яркое время. Все вы показали невероятные таланты, целеустремлённость и волю к победе. И совершенно неважно, чьи имена прозвучали на вершине пьедестала. Главный приз, который увозит с собой каждый из вас, — это бесценный опыт, закаленный характер и тёплые воспоминания о гостеприимной башкирской земле. Безусловно, нужно поблагодарить организаторов Фестиваля в лице правительства Республики Башкортостан за теплый радушный прием и хорошую организацию всех мероприятий. Дорогие ребята! Вы — будущее нашей страны. Участие в этом Фестивале — важный шаг на пути самоопределения и саморазвития".
Значительная часть программы была посвящена спортивным состязаниям. В течение двух дней спортсмены ПФО соревновались в силе, ловкости и выносливости в рамках окружной Спартакиады для воспитанников детских домов и школ-интернатов "Спортивный Олимп Приволжья".
По итогам окружной Спартакиады ребята из Самарской области вошли в число лидеров сразу по нескольким видам соревнований. В Настольном теннисе 1 место занял Владислав Н. из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство"; в Баскетболе 3×3 команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство" заняла 3 место; в Мини-футболе сборная команда воспитанников Самарской области заняла 3 место.
В конкурсе прикладного творчества "МастерОК" 3 место заняла Дарья М. из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Искра".
Победители были отмечены дипломами и ценными подарками.
В конкурсе "Ума Палата" интеллектуалы из Приволжского федерального округа проявляли свои знания в эрудиции и отвечали на вопросы викторины.
Традиционные конкурсные направления в этом году дополнил конкурс "Медиа". Он нацелен на выявление и поддержку талантливых авторов с активной гражданской позицией, работающих в жанре короткометражного видео и социальной рекламы. В составе жюри — специалисты телевидения, интернет-вещания, журналистики и литературы.
Настоящим приключением для участников фестиваля стал конкурс "Гонка героев". Одной из самых увлекательных площадок стала зона, посвящённая беспилотным летательным аппаратам. Инструктор учебно-методического центра "Авангард" познакомил воспитанников детских домов Приволжского федерального округа с миром дронов. Дети получили возможность освоить пилотирование квадрокоптеров в виртуальной среде, используя специальные авиасимуляторы.
По словам детей, фестиваль за прошедшие дни стал для них родным. В Уфе они смогли получить нужные знания и умения, но самое главное — яркие впечатления и знакомства с новыми интересными друзьями.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...