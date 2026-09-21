Команда Самарской области вошла в число лидеров фестиваля "Вернуть Детство"

В Уфе состоялись торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Вернуть Детство", а также награждение участников и гала-концерт.

Самарскую область представляла сборная команда ребят — победителей регионального этапа фестиваля. Это воспитанники областных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство", "Созвездие" (г.о.Тольятти), "Искра" (г.о.Сызрань), "Иволга" (г.о.Самара), Комплексного центра социального обслуживания населения "Ровесник" (г.о.Сызрань), Тольяттинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Гармония" и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик". Участники проекта три дня соревновались в спортивных, творческих конкурсах, посещали научные и производственные площадки. Во время большого концерта, который завершил фестиваль, жюри объявило победителей.

К ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев: "Мы смотрим на вас и видим не просто подростков, а целую вселенную идей, талантов и смелых мечтаний. Этот фестиваль — ваша сцена, ваше яркое время. Все вы показали невероятные таланты, целеустремлённость и волю к победе. И совершенно неважно, чьи имена прозвучали на вершине пьедестала. Главный приз, который увозит с собой каждый из вас, — это бесценный опыт, закаленный характер и тёплые воспоминания о гостеприимной башкирской земле. Безусловно, нужно поблагодарить организаторов Фестиваля в лице правительства Республики Башкортостан за теплый радушный прием и хорошую организацию всех мероприятий. Дорогие ребята! Вы — будущее нашей страны. Участие в этом Фестивале — важный шаг на пути самоопределения и саморазвития".

Значительная часть программы была посвящена спортивным состязаниям. В течение двух дней спортсмены ПФО соревновались в силе, ловкости и выносливости в рамках окружной Спартакиады для воспитанников детских домов и школ-интернатов "Спортивный Олимп Приволжья".

По итогам окружной Спартакиады ребята из Самарской области вошли в число лидеров сразу по нескольким видам соревнований. В Настольном теннисе 1 место занял Владислав Н. из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство"; в Баскетболе 3×3 команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство" заняла 3 место; в Мини-футболе сборная команда воспитанников Самарской области заняла 3 место.

В конкурсе прикладного творчества "МастерОК" 3 место заняла Дарья М. из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Искра".

Победители были отмечены дипломами и ценными подарками.

В конкурсе "Ума Палата" интеллектуалы из Приволжского федерального округа проявляли свои знания в эрудиции и отвечали на вопросы викторины.

Традиционные конкурсные направления в этом году дополнил конкурс "Медиа". Он нацелен на выявление и поддержку талантливых авторов с активной гражданской позицией, работающих в жанре короткометражного видео и социальной рекламы. В составе жюри — специалисты телевидения, интернет-вещания, журналистики и литературы.

Настоящим приключением для участников фестиваля стал конкурс "Гонка героев". Одной из самых увлекательных площадок стала зона, посвящённая беспилотным летательным аппаратам. Инструктор учебно-методического центра "Авангард" познакомил воспитанников детских домов Приволжского федерального округа с миром дронов. Дети получили возможность освоить пилотирование квадрокоптеров в виртуальной среде, используя специальные авиасимуляторы.

По словам детей, фестиваль за прошедшие дни стал для них родным. В Уфе они смогли получить нужные знания и умения, но самое главное — яркие впечатления и знакомства с новыми интересными друзьями.