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Молодежная политика Общество

24 иностранных участника МФМ-2026 познакомятся с Самарской областью в рамках региональной программы

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 по 21 сентября Самарская область принимает 24 иностранных участника из 16 стран региональной программы Международного фестиваля молодежи — 2026. Оператором экскурсионной и региональной программы фестиваля выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", реализуемая в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Региональная программа является частью экспедиционного направления МФМ–2026. Всего после завершения основной программы фестиваля 1 000 иностранных участников отправятся по 33 маршрутам в 35 субъектах России, на федеральной территории "Сириус", а также в Абхазии и Южной Осетии. Самарская область вошла в число регионов, где реализуются индивидуальные маршруты.

Главная задача региональной программы — показать иностранным участникам современную Самарскую область через ее историю, культуру, природу, гастрономию и молодежные инициативы. При этом маршрут построен не только как туристическая поездка: участники знакомятся с региональными практиками, встречаются с представителями молодежной политики и совместно разрабатывают проектные решения. Такой подход соответствует общей концепции экспедиций МФМ–2026 — выйти за рамки стандартного туризма и познакомить гостей с регионами через людей, пространства, традиции и современные достижения.

17 сентября в регион приехали представители Кыргызстана, Бангладеш, Аргентины, Венесуэлы, Нигерии, Мексики, Ганы, Пакистана, ЮАР, Южной Осетии, Сербии, Беларуси, Марокко, Туркменистана, Узбекистана и Сенегала. Среди гостей — молодые лидеры и участники фестиваля, представляющие разные страны, культуры и профессиональные направления. В первый вечер прошли установочная встреча с представителями министерства молодежной политики Самарской области и командообразующая программа.

18 сентября участники познакомятся с исторической и культурной Самарой. В программе — автобусно-пешеходная экскурсия по исторической части города, Самарскому Арбату и площади Куйбышева, программа "Забытые игры и забавы" в этнографическом музее, посещение этнопарка "Дружбы народов" и театрализованный квест. Завершится день презентацией региональных практик в сфере государственной молодежной политики и добровольчества.

19 сентября участники увидят Самару с Волги: пройдут по набережной и отправятся на речную прогулку. Затем посетят Многофункциональный молодежный центр Самарской области, познакомятся с его площадками и резидентами и примут участие в проектной сессии, посвященной возможным направлениям международной кооперации и дальнейшего сотрудничества. В этот же день гостей ждет гастрономическая программа на сыроварне Viva Speranza: экскурсия по ферме, дегустация восьми видов сыра, знакомство с процессом аффинажа и мастер-класс по приготовлению горячей закуски.

20 сентября программа продолжится в Тольятти и Самарской области. Гости посетят Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова, контактную ферму "Деревенька" и веревочный парк в экопарке "Маламут Ленд". День завершится итоговым вечером в формате гала-ужина.

21 сентября участники представят разработанные в ходе проектной сессии решения. Завершит пребывание экскурсия по Самаре с посещением Бункера Сталина, после чего участники отправятся в Москву.

Ключевая идея самарского маршрута: показать регион одновременно как территорию с богатым историко-культурным наследием и как современный регион, где развиваются молодежные инициативы, проекты и международное сотрудничество.

Кроме того, с 18 по 20 сентября участники Международного фестиваля молодежи в качестве электоральных экспертов будут посещать избирательные участки и знакомиться с избирательным процессом в России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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