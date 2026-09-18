24 иностранных участника МФМ-2026 познакомятся с Самарской областью в рамках региональной программы

С 17 по 21 сентября Самарская область принимает 24 иностранных участника из 16 стран региональной программы Международного фестиваля молодежи — 2026. Оператором экскурсионной и региональной программы фестиваля выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", реализуемая в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Региональная программа является частью экспедиционного направления МФМ–2026. Всего после завершения основной программы фестиваля 1 000 иностранных участников отправятся по 33 маршрутам в 35 субъектах России, на федеральной территории "Сириус", а также в Абхазии и Южной Осетии. Самарская область вошла в число регионов, где реализуются индивидуальные маршруты.

Главная задача региональной программы — показать иностранным участникам современную Самарскую область через ее историю, культуру, природу, гастрономию и молодежные инициативы. При этом маршрут построен не только как туристическая поездка: участники знакомятся с региональными практиками, встречаются с представителями молодежной политики и совместно разрабатывают проектные решения. Такой подход соответствует общей концепции экспедиций МФМ–2026 — выйти за рамки стандартного туризма и познакомить гостей с регионами через людей, пространства, традиции и современные достижения.

17 сентября в регион приехали представители Кыргызстана, Бангладеш, Аргентины, Венесуэлы, Нигерии, Мексики, Ганы, Пакистана, ЮАР, Южной Осетии, Сербии, Беларуси, Марокко, Туркменистана, Узбекистана и Сенегала. Среди гостей — молодые лидеры и участники фестиваля, представляющие разные страны, культуры и профессиональные направления. В первый вечер прошли установочная встреча с представителями министерства молодежной политики Самарской области и командообразующая программа.

18 сентября участники познакомятся с исторической и культурной Самарой. В программе — автобусно-пешеходная экскурсия по исторической части города, Самарскому Арбату и площади Куйбышева, программа "Забытые игры и забавы" в этнографическом музее, посещение этнопарка "Дружбы народов" и театрализованный квест. Завершится день презентацией региональных практик в сфере государственной молодежной политики и добровольчества.

19 сентября участники увидят Самару с Волги: пройдут по набережной и отправятся на речную прогулку. Затем посетят Многофункциональный молодежный центр Самарской области, познакомятся с его площадками и резидентами и примут участие в проектной сессии, посвященной возможным направлениям международной кооперации и дальнейшего сотрудничества. В этот же день гостей ждет гастрономическая программа на сыроварне Viva Speranza: экскурсия по ферме, дегустация восьми видов сыра, знакомство с процессом аффинажа и мастер-класс по приготовлению горячей закуски.

20 сентября программа продолжится в Тольятти и Самарской области. Гости посетят Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова, контактную ферму "Деревенька" и веревочный парк в экопарке "Маламут Ленд". День завершится итоговым вечером в формате гала-ужина.

21 сентября участники представят разработанные в ходе проектной сессии решения. Завершит пребывание экскурсия по Самаре с посещением Бункера Сталина, после чего участники отправятся в Москву.

Ключевая идея самарского маршрута: показать регион одновременно как территорию с богатым историко-культурным наследием и как современный регион, где развиваются молодежные инициативы, проекты и международное сотрудничество.

Кроме того, с 18 по 20 сентября участники Международного фестиваля молодежи в качестве электоральных экспертов будут посещать избирательные участки и знакомиться с избирательным процессом в России.