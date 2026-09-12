Новую спортивную площадку открыли в поселке Алексеевка

Новый объект предназначен для занятий спортом в любое время года. Летом там можно проводить футбольные тренировки и игры, а зимой — заливать поле, чтобы играть в хоккей и кататься на коньках. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Работы провели в соответствии с целями госпрограммы "Спорт России".
"Это открытое плоскостное сооружение размером 56×28 метров со спортивным покрытием из искусственной травы, разметкой для футбола, хоккейной коробкой, освещением и оборудованием для мини-футбола и хоккея", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Государственная программа "Спорт России" направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.