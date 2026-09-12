Новую спортивную площадку открыли в поселке Алексеевка

Новый объект предназначен для занятий спортом в любое время года. Летом там можно проводить футбольные тренировки и игры, а зимой — заливать поле, чтобы играть в хоккей и кататься на коньках. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Работы провели в соответствии с целями госпрограммы "Спорт России".

"Это открытое плоскостное сооружение размером 56×28 метров со спортивным покрытием из искусственной травы, разметкой для футбола, хоккейной коробкой, освещением и оборудованием для мини-футбола и хоккея", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Государственная программа "Спорт России" направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.