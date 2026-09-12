16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новую спортивную площадку открыли в поселке Алексеевка В честь 440-летия города самарская молодежь провела флешмоб Самарские школьники покорили "КВН. Первые" Прием заявок на премию для добровольцев региона "Волжское сердце" продлен до 24 сентября Студенческая семья с 1 курса ПривГУПС примет участие во Всероссийском фестивале "Код семейного счастья"

Молодежная политика Общество

Новую спортивную площадку открыли в поселке Алексеевка

АЛЕКСЕЕВКА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 440
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новый объект предназначен для занятий спортом в любое время года. Летом там можно проводить футбольные тренировки и игры, а зимой — заливать поле, чтобы играть в хоккей и кататься на коньках. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Фото: минспорт Самарской области

Работы провели в соответствии с целями госпрограммы "Спорт России".

"Это открытое плоскостное сооружение размером 56×28 метров со спортивным покрытием из искусственной травы, разметкой для футбола, хоккейной коробкой, освещением и оборудованием для мини-футбола и хоккея", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Государственная программа "Спорт России" направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4