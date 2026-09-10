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Молодежная политика Общество

Прием заявок на премию для добровольцев региона "Волжское сердце" продлен до 24 сентября

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прием заявок на первую региональную премию для добровольцев "Волжское сердце" продлен до 24 сентября. Подать заявку можно на платформе "Добро.рф".

"Волжское сердце" — первая региональная премия, учрежденная по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для тех, кто помогает людям и делает жизнь земляков лучше. Заявиться могут не только опытные волонтеры. Индивидуальные номинации открыты для жителей области с личным волонтерским опытом, командные — для домов молодежных организаций, Добро.Центров, школьных, студенческих и некоммерческих объединений, бизнеса, инициативных групп и семей.

Возрастных ограничений нет: нужен подтвержденный аккаунт на "Госуслугах" и авторизация на "Добро.рф".

Уже подано более 1 200 заявок из всех муниципальных образований региона. "Сегодня в Самарской области сотни тысяч человек вовлечены в добровольческую деятельность, и за этой цифрой — реальные дела. Добровольчество перестало быть разовой инициативой, именно поэтому очень важно было продлить сроки приема подачи заявок. В регионе впервые учреждена Премия "Волжское сердце" для признания тех, кто много лет делает добро без громких слов. Уверена, Премия станет традицией, которая будет год за годом укреплять культуру добровольчества в Самарской области!" — Анастасия Васина, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области.

В премии более 20 номинаций для добровольцев и организаций. Отдельная номинация — "СВОй человек", для тех, кто помогает участникам специальной военной операции. Один участник может подать заявку сразу в нескольких номинациях. Победителей назовут в декабре на Форуме добровольцев Самарской области, приуроченном к Международному дню добровольца

Конкурс проходит в четыре этапа. С 22 июля по 24 сентября 2026 г. идет заявочная кампания: участники заполняют анкету и портфолио добрых дел на платформе "Добро.рф". Затем эксперты оценят заявки заочно, лучшие выйдут в очный этап, а победителей назовут на торжественной церемонии в декабре — на Форуме добровольцев Самарской области, приуроченном к Международному дню добровольца.

Региональная премия "Волжское сердце" учреждена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и проводится с 2026 года. Организатор — министерство молодежной политики Самарской области, оператор — Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики".

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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