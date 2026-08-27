16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект участницы из Самарской области — в числе сильнейших инициатив программы "Команда России" АО "Транснефть-Приволга" поддержало Всероссийское патриотическое мероприятие для школьников в Волгоградской области Самарская область примет участие в Международном фестивале молодежи-2026 Завершается прием заявок на всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" Три автора из Самарской области вошли в число полуфиналистов программы "Министерство контента"

Молодежная политика Общество

Проект участницы из Самарской области — в числе сильнейших инициатив программы "Команда России"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" подвели итоги очного этапа программы "Команда России". 150 талантливых управленцев из 49 регионов разработали 102 инициативы, посвященные развитию регионов и муниципалитетов. По итогам модуля было отобрано 20 проектов, которые получат экспертное сопровождение. В их числе — разработка представительницы Самарской области.

"Команда России" — практико-ориентированная программа для молодых управленцев в возрасте до 35 лет из органов власти и подведомственных им организаций, общественных структур и некоммерческого сектора. Обязательным условием участия было наличие собственного проекта или инициативы, готовых к запуску или находящихся в высокой степени готовности. Инициативы оценивались по ряду критериев, среди которых — актуальность, уникальность, степень проработанности и потенциал для масштабирования. До конца 2026 года проекты, вошедшие в топ-20, будет сопровождать команда экспертов Института социальной архитектура президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"Социальная архитектура уникальна тем, что она не пытается реагировать на вызовы "здесь и сейчас", а прогнозирует, моделирует и принимает превентивные меры. Именно этому подходу мы обучили победителей Конкурса социальных архитекторов. А теперь они, уже в качестве экспертов, начали сопровождать участников проекта "Команда России". Для нас это знаковое событие, потому что это первый опыт, когда наши социальные архитекторы запускают долгосрочное сопровождение и системную работу. Мы ждём, что такой подход поможет участникам "Команды России" превратить свои идеи в реальные управленческие решения. Ведь каждый проект — это шаг к тому образу будущего, который мы создаем вместе", — отметил директор Института социальной архитектуры Президентской платформы Сергей Володенков.

От Самарской области экспертную поддержку Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Института социальной архитектуры получит проект "Территория семьи. Сызрань" педагога-организатора ГКУ СО "ЦП ДОПР "Искра" (коррекционный)" Ирины Лобовой. Поддержка будет включать помощь в доработке проекта, поиске социальных заказчиков, сопровождении, реализации и пилотном внедрении.

Проект направлен на создание в Сызрани устойчивого сообщества взаимопомощи, где семьи получают поддержку друг от друга, обмениваются опытом и вместе формируют новые семейные традиции. Его задача — дать семьям практические инструменты для решения бытовых, воспитательных и психологических вопросов и дополнить действующие меры поддержки живой горизонтальной средой.

"Участие в программе "Команда России" открыло для меня новые горизонты в развитии проекта "Территория семьи. Сызрань". Особенно важным стало понимание, как сделать эту инициативу более человекоцентричной и полезной для общества. Теперь я еще яснее вижу, что служение людям, поддержка семей и укрепление традиционных ценностей — это вклад в развитие всей страны", — отметила Ирина Лобова.

В основе проекта — модель "семьи помогают семьям": ядро из активных семей-наставников, очные встречи и мастер-классы, психологические бранчи, чат взаимопомощи, тематические рубрики во "ВКонтакте", а также база полезных материалов — от чек-листов и памяток до трекеров привычек и сборника семейных историй. Ожидается, что проект станет для Сызрани постоянной инфраструктурой семейной взаимопомощи, а затем сможет масштабироваться и на другие муниципалитеты Самарской области.

"Программа "Сенежа" "Команда России" — уникальный проект деятельного лидерства и осознанного служения Родине. Здесь каждый участник работает над своим проектом изменений и учится видеть в нем решение, которое можно усилить и масштабировать. Особенно ценно, что все инициативы рождены из реальных запросов людей: от развития казачьей молодежи в Краснодарском крае и программ стажировок для молодых служащих в Ямало-Ненецком автономном округе до здоровьесбережения школьников в Татарстане и создания сети молодежных советов в Тульской области. 102 социальных проекта — это 102 истории изменений, роста и развития, созданные "Командой России", — отметил Первый проректор Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Сергей Бочаров.

В фокусе образовательной программы "Команда России" — миссия служения и созидания: в "Сенеже" участники изучали инструменты командного и проектного управления, современные подходы к развитию территорий и повышению качества жизни, получали навыки командной работы и выстраивания партнерской культуры в кросс-отраслевом взаимодействии. Отдельный акцент в программе был сделан на получении навыков анализа актуальных вызовов социально-экономической среды, формировании решений и реализации проектов, направленных на развитие муниципалитетов и регионов, а также на формировании у участников устойчивой мотивации к самореализации в родном регионе и поддержке их социально значимых инициатив.

Среди ключевых событий программы были пленарная сессия "Грани служения", мастер-класс от основателя направления "Исторический менеджмент" Татьяны Григорьевой, встречи в формате "Домен доверия" с заместителем директора направления "Социальные проекты" АСИ Григорием Сайфуллиным и футурологом Русланом Юсуфовым, а также лекции "Сценарии будущего: как принимать решения в условиях неопределенности" и "Семья, рождаемость, многодетность: актуальные решения и лучшие практики".

Второй сезон программы "Команда России" завершится итоговой встречей в "Сенеже". В финале организаторы выберут десять лучших проектов развития, которые будут представлены федеральному руководству и запущены в работу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6