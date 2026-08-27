Проект участницы из Самарской области — в числе сильнейших инициатив программы "Команда России"

В Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" подвели итоги очного этапа программы "Команда России". 150 талантливых управленцев из 49 регионов разработали 102 инициативы, посвященные развитию регионов и муниципалитетов. По итогам модуля было отобрано 20 проектов, которые получат экспертное сопровождение. В их числе — разработка представительницы Самарской области.

"Команда России" — практико-ориентированная программа для молодых управленцев в возрасте до 35 лет из органов власти и подведомственных им организаций, общественных структур и некоммерческого сектора. Обязательным условием участия было наличие собственного проекта или инициативы, готовых к запуску или находящихся в высокой степени готовности. Инициативы оценивались по ряду критериев, среди которых — актуальность, уникальность, степень проработанности и потенциал для масштабирования. До конца 2026 года проекты, вошедшие в топ-20, будет сопровождать команда экспертов Института социальной архитектура президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"Социальная архитектура уникальна тем, что она не пытается реагировать на вызовы "здесь и сейчас", а прогнозирует, моделирует и принимает превентивные меры. Именно этому подходу мы обучили победителей Конкурса социальных архитекторов. А теперь они, уже в качестве экспертов, начали сопровождать участников проекта "Команда России". Для нас это знаковое событие, потому что это первый опыт, когда наши социальные архитекторы запускают долгосрочное сопровождение и системную работу. Мы ждём, что такой подход поможет участникам "Команды России" превратить свои идеи в реальные управленческие решения. Ведь каждый проект — это шаг к тому образу будущего, который мы создаем вместе", — отметил директор Института социальной архитектуры Президентской платформы Сергей Володенков.

От Самарской области экспертную поддержку Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Института социальной архитектуры получит проект "Территория семьи. Сызрань" педагога-организатора ГКУ СО "ЦП ДОПР "Искра" (коррекционный)" Ирины Лобовой. Поддержка будет включать помощь в доработке проекта, поиске социальных заказчиков, сопровождении, реализации и пилотном внедрении.

Проект направлен на создание в Сызрани устойчивого сообщества взаимопомощи, где семьи получают поддержку друг от друга, обмениваются опытом и вместе формируют новые семейные традиции. Его задача — дать семьям практические инструменты для решения бытовых, воспитательных и психологических вопросов и дополнить действующие меры поддержки живой горизонтальной средой.

"Участие в программе "Команда России" открыло для меня новые горизонты в развитии проекта "Территория семьи. Сызрань". Особенно важным стало понимание, как сделать эту инициативу более человекоцентричной и полезной для общества. Теперь я еще яснее вижу, что служение людям, поддержка семей и укрепление традиционных ценностей — это вклад в развитие всей страны", — отметила Ирина Лобова.

В основе проекта — модель "семьи помогают семьям": ядро из активных семей-наставников, очные встречи и мастер-классы, психологические бранчи, чат взаимопомощи, тематические рубрики во "ВКонтакте", а также база полезных материалов — от чек-листов и памяток до трекеров привычек и сборника семейных историй. Ожидается, что проект станет для Сызрани постоянной инфраструктурой семейной взаимопомощи, а затем сможет масштабироваться и на другие муниципалитеты Самарской области.

"Программа "Сенежа" "Команда России" — уникальный проект деятельного лидерства и осознанного служения Родине. Здесь каждый участник работает над своим проектом изменений и учится видеть в нем решение, которое можно усилить и масштабировать. Особенно ценно, что все инициативы рождены из реальных запросов людей: от развития казачьей молодежи в Краснодарском крае и программ стажировок для молодых служащих в Ямало-Ненецком автономном округе до здоровьесбережения школьников в Татарстане и создания сети молодежных советов в Тульской области. 102 социальных проекта — это 102 истории изменений, роста и развития, созданные "Командой России", — отметил Первый проректор Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Сергей Бочаров.

В фокусе образовательной программы "Команда России" — миссия служения и созидания: в "Сенеже" участники изучали инструменты командного и проектного управления, современные подходы к развитию территорий и повышению качества жизни, получали навыки командной работы и выстраивания партнерской культуры в кросс-отраслевом взаимодействии. Отдельный акцент в программе был сделан на получении навыков анализа актуальных вызовов социально-экономической среды, формировании решений и реализации проектов, направленных на развитие муниципалитетов и регионов, а также на формировании у участников устойчивой мотивации к самореализации в родном регионе и поддержке их социально значимых инициатив.

Среди ключевых событий программы были пленарная сессия "Грани служения", мастер-класс от основателя направления "Исторический менеджмент" Татьяны Григорьевой, встречи в формате "Домен доверия" с заместителем директора направления "Социальные проекты" АСИ Григорием Сайфуллиным и футурологом Русланом Юсуфовым, а также лекции "Сценарии будущего: как принимать решения в условиях неопределенности" и "Семья, рождаемость, многодетность: актуальные решения и лучшие практики".

Второй сезон программы "Команда России" завершится итоговой встречей в "Сенеже". В финале организаторы выберут десять лучших проектов развития, которые будут представлены федеральному руководству и запущены в работу.