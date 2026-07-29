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Три юных автора из Самарской области стали победителями спецноминации конкурса "Моя страна — моя Россия"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Названы имена победителей специальной детской номинации "Сказки народов моей страны" XXIII сезона всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В число победителей вошли три юных автора из Самарской области.

Фото: Пресс-служба Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия"

В XXIII сезоне всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" зарегистрировались 80 257 участников со всей страны. Конкурс проходит в рамках Года единства народов России, поэтому одной из его ключевых тем в этом сезоне стало сохранение культурного наследия, традиций народов нашей страны и укрепление межнационального единства.

Этой теме посвящена и специальная детская номинация "Сказки народов моей страны", объединившая 1 272 участника в возрасте от 3 до 13 лет включительно. В этом году юные авторы представляли свои работы в двух направлениях — "Текстовые работы" и "Графические работы". В первом участники создавали авторские сказки, вдохновленные культурой, традициями и фольклором народов России, а во втором — иллюстрации, отражающие сказочные образы, национальные мотивы и самобытность регионов нашей страны.

По итогам экспертной оценки определены 100 победителей из 43 регионов России специальной детской номинации "Сказки народов моей страны". Их работы войдут в ежегодный сборник, который традиционно издается конкурсом и в этом году будет посвящен сказкам народов России. Печатное издание получит каждый победитель — книга станет памятным подарком, в котором сохранится его творческая работа.

Такие сборники не только помогают юным авторам сделать первые шаги в литературном и художественном творчестве, но и сохраняют истории, созданные детьми, передавая их следующим поколениям. Именно так с самого раннего возраста формируется уважение к культурному наследию, традициям народов России и чувство сопричастности к истории своей страны.

От Самарской области в 2026 году в число победителей конкурса "Моя страна — моя Россия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" вошли три юных автора:

  • Дмитрий Мерщиков из села Тепловка Пестравского района, учащийся 3 класса, представил в направлении "Текстовые работы" произведение "Рассказ о единстве людей в селе Тепловка Самарской области". В стихотворной форме автор рассказывает о жителях разных национальностей, которые вместе трудятся, воспитывают детей и бережно сохраняют традиции родного края. Произведение подчеркивает, что дружба, взаимное уважение и единство делают многонациональное село по-настоящему крепким и сплоченным.
  • Всеволод Гугуев из Самары стал победителем сразу в двух направлениях конкурса. В направлении "Текстовые работы" он представил авторскую сказку "Счастья не миновать", созданную по мотивам собственных сновидений и посвященную добру, мудрости и счастливому финалу. В направлении "Графические работы" победу принесла работа "Доброе сердце", вдохновленная сказкой Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Рисунок выполнен в технике эбру и дополнен сказочными персонажами и декоративными элементами в стиле русского народного искусства.
  • Ефим Сухочев из Тольятти, учащийся 3 класса, вошел в число победителей направления "Графические работы" с композицией "Самарский хоровод дружбы". В центре бумажной композиции — верба, вокруг которой водят хоровод куклы в русских, татарских, чувашских и мордовских национальных костюмах. Работа символизирует Самарскую область как общий дом для представителей разных народов и подчеркивает ценность дружбы, взаимопонимания и уважения к культурным традициям.

"Для нас особенно важно, что Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" объединяет людей разных поколений. Основная аудитория конкурса — молодежь от 14 до 35 лет, но специальная детская номинация позволяет сделать первый шаг в проектную и творческую деятельность уже самым юным участникам. Сегодня они создают свои первые сказки и иллюстрации, знакомятся с культурой и традициями народов России, а завтра становятся участниками основных номинаций конкурса, развивают собственные инициативы и реализуют проекты, которые меняют жизнь вокруг. Мы гордимся тем, что можем сопровождать этот путь с самого детства. Ежегодный сборник — это не просто книга с лучшими работами. Для каждого ребенка это память о первых достижениях, признание его таланта и стимул продолжать творить. Мы уверены, что именно так воспитывается поколение, которое будет бережно хранить культурное наследие нашей страны, уважать ее многообразие и создавать собственные добрые истории уже для будущих поколений", — отметил руководитель исполнительной дирекции всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" Дмитрий Турлаков.

Работы участников специальной детской номинации оценивали эксперты всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия". Каждую конкурсную работу рассматривали не менее трех экспертов, прошедших конкурсный отбор и специальную подготовку. Если оценки существенно расходились, назначалась дополнительная экспертиза, что позволило обеспечить максимально объективный отбор победителей.
Специальная детская номинация "Сказки народов моей страны" проводится в рамках Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" и направлена на сохранение культурного наследия народов России, развитие творческого потенциала детей и популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей через литературное и художественное творчество.

Следить за новостями конкурса, знакомиться с историями участников и узнавать о дальнейших событиях конкурса можно на официальном сайте проекта. XXIII сезон всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" проходит в рамках Года единства народов России. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Фонда президентских грантов.

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