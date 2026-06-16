Самарская область отличилась в конкурсе "Движения Первых"

Объявлены победители III сезона конкурса "Движения Первых". В общей номинации "Лига возможностей" победителями стали 1850 команд, которые получат денежные премии от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Общий призовой фонд конкурса составил 475 млн рублей.

Самарская область продемонстрировала высокие результаты:

Абсолютный победитель — ГБОУ СО "Гимназия № 1" (базовая школа Российской академии наук, г. Самара), награда — 1 млн рублей;

1‑е место — МБОУ "Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов" (г. Самара), награда — 500 тыс. рублей;

3‑е место — МБОУ "Школа № 18 им. героя Великой Отечественной войны А. М. Бондарева" (г. Самара), награда — 200 тыс. рублей;

3‑е место — МБОУ "Школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов" (г. Самара), награда — 200 тыс. рублей;

3‑е место — ГБОУ СОШ (с. Ягодное), награда — 200 тыс. рублей на реализацию новых проектов и развитие деятельности.

Эти достижения подтверждают высокий уровень вовлеченности молодежи Самарской области в деятельность "Движения Первых" и ее готовность к реализации социально значимых инициатив.