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Молодежная политика Общество

Самарская область отличилась в конкурсе "Движения Первых"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объявлены победители III сезона конкурса "Движения Первых". В общей номинации "Лига возможностей" победителями стали 1850 команд, которые получат денежные премии от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Фото: предоставлено школой села Ягодное

Общий призовой фонд конкурса составил 475 млн рублей.

Самарская область продемонстрировала высокие результаты:

Абсолютный победитель — ГБОУ СО "Гимназия № 1" (базовая школа Российской академии наук, г. Самара), награда — 1 млн рублей;

1‑е место — МБОУ "Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов" (г. Самара), награда — 500 тыс. рублей;

3‑е место — МБОУ "Школа № 18 им. героя Великой Отечественной войны А. М. Бондарева" (г. Самара), награда — 200 тыс. рублей;

3‑е место — МБОУ "Школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов" (г. Самара), награда — 200 тыс. рублей;

3‑е место — ГБОУ СОШ (с. Ягодное), награда — 200 тыс. рублей на реализацию новых проектов и развитие деятельности.

Эти достижения подтверждают высокий уровень вовлеченности молодежи Самарской области в деятельность "Движения Первых" и ее готовность к реализации социально значимых инициатив.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" — крупнейшее российское сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за ее пределами. Участниками Движения Первых являются более 15 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 54 тыс. первичных отделений. Работа Движения реализуется на основе добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях. Среди участников — 12 млн обучающихся школ, колледжей и вузов, более 2 млн человек зарегистрированы в качестве наставников. Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации. Проекты Движения Первых реализуются по национальному проекту "Молодежь и дети", в частности, в рамках федеральных проектов "Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)" и "Россия — страна возможностей". В числе флагманов: Всероссийский проект "Большая перемена", Всероссийский проект "Первая помощь", Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0", Всероссийский проект "Юннаты Первых", Всероссийский проект "Хранители истории", Всероссийский театральный проект "Школьная классика", Всероссийский проект "МедиаПритяжение", Всероссийская программа "Мы — граждане России!", Всероссийский проект "Вызов Первых", Всероссийский проект "Походы Первых. Больше, чем путешествие", Всероссийский проект "Благо твори", Всероссийский проект "Звучи", Всероссийский проект "Первые в науке", Всероссийский проект "Безопасность в Движении", Всероссийский проект "Литературный марафон", Всероссийский проект "Первый студенческий", Всероссийский проект "Первые в профессии", Всероссийский проект-фестиваль "Российская школьная весна", Всероссийский проект "КВН.Первые", Всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего", а также конкурс лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений Движения Первых".

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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