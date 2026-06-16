Самарская область отличилась в конкурсе "Движения Первых"

Объявлены победители III сезона конкурса "Движения Первых". В общей номинации "Лига возможностей" победителями стали 1850 команд, которые получат денежные премии от 200 тыс. до 1 млн рублей.
Общий призовой фонд конкурса составил 475 млн рублей.
Самарская область продемонстрировала высокие результаты:
Абсолютный победитель — ГБОУ СО "Гимназия № 1" (базовая школа Российской академии наук, г. Самара), награда — 1 млн рублей;
1‑е место — МБОУ "Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов" (г. Самара), награда — 500 тыс. рублей;
3‑е место — МБОУ "Школа № 18 им. героя Великой Отечественной войны А. М. Бондарева" (г. Самара), награда — 200 тыс. рублей;
3‑е место — МБОУ "Школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов" (г. Самара), награда — 200 тыс. рублей;
3‑е место — ГБОУ СОШ (с. Ягодное), награда — 200 тыс. рублей на реализацию новых проектов и развитие деятельности.
Эти достижения подтверждают высокий уровень вовлеченности молодежи Самарской области в деятельность "Движения Первых" и ее готовность к реализации социально значимых инициатив.
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" — крупнейшее российское сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за ее пределами. Участниками Движения Первых являются более 15 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 54 тыс. первичных отделений. Работа Движения реализуется на основе добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях. Среди участников — 12 млн обучающихся школ, колледжей и вузов, более 2 млн человек зарегистрированы в качестве наставников. Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации. Проекты Движения Первых реализуются по национальному проекту "Молодежь и дети", в частности, в рамках федеральных проектов "Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)" и "Россия — страна возможностей". В числе флагманов: Всероссийский проект "Большая перемена", Всероссийский проект "Первая помощь", Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0", Всероссийский проект "Юннаты Первых", Всероссийский проект "Хранители истории", Всероссийский театральный проект "Школьная классика", Всероссийский проект "МедиаПритяжение", Всероссийская программа "Мы — граждане России!", Всероссийский проект "Вызов Первых", Всероссийский проект "Походы Первых. Больше, чем путешествие", Всероссийский проект "Благо твори", Всероссийский проект "Звучи", Всероссийский проект "Первые в науке", Всероссийский проект "Безопасность в Движении", Всероссийский проект "Литературный марафон", Всероссийский проект "Первый студенческий", Всероссийский проект "Первые в профессии", Всероссийский проект-фестиваль "Российская школьная весна", Всероссийский проект "КВН.Первые", Всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего", а также конкурс лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений Движения Первых".