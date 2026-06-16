Школьники Самары выходят на работу: нацпроект "Молодежь и дети" обеспечил учащихся летним трудоустройством

В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" в Самаре в июне приступили к работе 950 школьников. Всего за сезон молодежный центр "Самарский" трудоустроит не менее 3 тыс. ребят 14-17 лет. Более 120 городских организаций примут юных работников.

Подростки могут попробовать себя в разных ролях: стать помощником в архиве, регистратором в поликлинике, помощником воспитателя или садовником в детском саду, вожатым в лагере или уборщиком территории.

Как рассказала директор молодежного центра "Самарский" Ольга Петрухина, график составлен удобно: "Трудоустройство организовано блоками по две недели в месяц: так подростки успевают и поработать, и отдохнуть. Заработная плата полностью официальная: за месяц работы - около 24 тысяч рублей, за две недели - примерно 12 тысяч "на руки", с учетом МРОТ и поддержки службы занятости".

Продолжительность рабочего дня у подростков зависит от возраста: 14 лет - четыре часа, 15 лет - пять часов, 16-17 лет - до семи часов. Субботы и воскресенья - выходные.

Уже открыта запись на июль. Для оформления трудового договора необходим личный визит по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 86 с полным пакетом документов; запись по телефону 8 (846) 262-52-47.

Для тех, кто планирует работать в августе, запись стартует с 21 июля.