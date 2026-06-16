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Молодежная политика Общество

Школьники Самары выходят на работу: нацпроект "Молодежь и дети" обеспечил учащихся летним трудоустройством

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" в Самаре в июне приступили к работе 950 школьников. Всего за сезон молодежный центр "Самарский" трудоустроит не менее 3 тыс. ребят 14-17 лет. Более 120 городских организаций примут юных работников.

Подростки могут попробовать себя в разных ролях: стать помощником в архиве, регистратором в поликлинике, помощником воспитателя или садовником в детском саду, вожатым в лагере или уборщиком территории.

Как рассказала директор молодежного центра "Самарский" Ольга Петрухина, график составлен удобно: "Трудоустройство организовано блоками по две недели в месяц: так подростки успевают и поработать, и отдохнуть. Заработная плата полностью официальная: за месяц работы - около 24 тысяч рублей, за две недели - примерно 12 тысяч "на руки", с учетом МРОТ и поддержки службы занятости".

Продолжительность рабочего дня у подростков зависит от возраста: 14 лет - четыре часа, 15 лет - пять часов, 16-17 лет - до семи часов. Субботы и воскресенья - выходные.

Уже открыта запись на июль. Для оформления трудового договора необходим личный визит по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 86 с полным пакетом документов; запись по телефону 8 (846) 262-52-47.

Для тех, кто планирует работать в августе, запись стартует с 21 июля.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта - строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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