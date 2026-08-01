16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарскую колонию хотели перебросить 15 мобильников и USB-кабелей Страшное ДТП под Сызранью унесло жизни двух человек, еще пятеро пострадали В Самарской области дачник получил сильные ожоги: в руках у него воспламенилась бутылка с жидкостью для розжига Самарца приговорили к колонии за то, что он ударил ножом соседа по общежитию В Самарской области объявили беспилотную опасность и закрыли небо

Происшествия

В самарскую колонию хотели перебросить 15 мобильников и USB-кабелей

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ИК-6 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка переброса запрещенных предметов, передает пресс-служба ГУФСИН.

Фото: ГУФСИН России по Самарской области

Сотрудниками отдела охраны исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка переброса запрещенных предметов на территорию учреждения.

В двух свертках, обмотанных полиэтиленовой пленкой, обнаружены:

  • 15 сотовых телефонов;
  • 15 USB-кабелей;
  • 3 SIM-карты;
  • 6 флеш-карт;
  • 4 блока зарядных устройств;
  • 4 проводные гарнитуры;
  • 1 беспроводная гарнитура.

Благодаря бдительности сотрудников отдела охраны запрещенные предметы не были доставлены осужденным. По данному факту проводится проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Богдан Решетников 23 июля 2026 11:27 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Пусть правоохранительные органы накажут виновного!

Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6