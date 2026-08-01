В самарскую колонию хотели перебросить 15 мобильников и USB-кабелей

В ИК-6 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка переброса запрещенных предметов, передает пресс-служба ГУФСИН.
Сотрудниками отдела охраны исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка переброса запрещенных предметов на территорию учреждения.
В двух свертках, обмотанных полиэтиленовой пленкой, обнаружены:
- 15 сотовых телефонов;
- 15 USB-кабелей;
- 3 SIM-карты;
- 6 флеш-карт;
- 4 блока зарядных устройств;
- 4 проводные гарнитуры;
- 1 беспроводная гарнитура.
Благодаря бдительности сотрудников отдела охраны запрещенные предметы не были доставлены осужденным. По данному факту проводится проверка.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.