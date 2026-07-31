Двух самарцев будут судить за поджог 18 мусорных контейнеров

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в вандализме.

По версии следствия, в феврале 2026 г. 27-летний мужчина и его 33-летний приятель, находясь на территории Промышленного района, действуя по предварительному сговору, в ночное время обошли пять контейнерных площадок и подожгли мусор в 18 пластиковых контейнерах под ТКО.

Ущерб, причиненный муниципалитету, оценен в 288 тыс. рублей.