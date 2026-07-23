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Преступления Происшествия

Студент из Тольятти стал пособником мошенников и теперь его ждет суд

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студент колледжа из Тольятти оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Молодого человека обвиняют в участии в схеме с похищенными деньгами, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Александра Белова

По данным следствия, летом 2025 г. молодой человек обманом получил доступ к личным кабинетам банковских счетов двух своих знакомых. Далее эти счета использовались, чтобы проводить незаконные операции с деньгами. Речь идет о сумме свыше 1,6 млн руб., которые ранее были похищены у граждан мошенниками.

За помощь злоумышленникам студент получал вознаграждение от 5 до 40 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Теперь студента ждет суд.

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