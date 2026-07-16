Пьяный тольяттинец угодил в уголовное дело, пытаясь угнать чужой автомобиль

В конце июня в полицию Комсомольского района Тольятти обратился владелец автомобиля ВАЗ-21124, который сообщил, что в его машину, припаркованную на ул. Никонова, проник неизвестный и повредил замок зажигания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители по камерам установили, что злоумышленник проник в авто, повредив дверь, и попытался завести двигатель. Подозреваемым оказался ранее не судимый 19-летний тольяттинец.

Он пояснил, что ночью, будучи пьяным, заметил припаркованную машину, попытался завести ее и прокатиться, а после того как это не удалось, ушел домой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".