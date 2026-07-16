Пьяный тольяттинец угодил в уголовное дело, пытаясь угнать чужой автомобиль

В конце июня в полицию Комсомольского района Тольятти обратился владелец автомобиля ВАЗ-21124, который сообщил, что в его машину, припаркованную на ул. Никонова, проник неизвестный и повредил замок зажигания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители по камерам установили, что злоумышленник проник в авто, повредив дверь, и попытался завести двигатель. Подозреваемым оказался ранее не судимый 19-летний тольяттинец.
Он пояснил, что ночью, будучи пьяным, заметил припаркованную машину, попытался завести ее и прокатиться, а после того как это не удалось, ушел домой.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках