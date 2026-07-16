Жительница Самары едва не лишилась Audi из-за непогашенных штрафов

Автоледи из Самары, накопившая долг по штрафам за нарушение ПДД в 140 тыс. руб., погасила его после ареста автомобиля, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

Жительница областной столицы неоднократно нарушала ПДД, однако штрафы, вынесенные за неаккуратное вождение, оплачивать не спешила. В отношении нарушительницы было возбуждено несколько десятков исполнительных производств, а общий долг, с учетом исполнительского сбора, составил 144 тыс. рублей.

Невзирая на неоднократные требования о погашении задолженности в установленный срок, а также разъяснения последствий их неисполнения, женщина продолжала игнорировать вынесеные административные штрафы.

В результате совместной работы сотрудниками Госавтоинспекции принадлежащая должнице Audi была остановлена. Судебными приставами транспортное средство было арестовано, а автоледи предупреждена, что в случае непогашения задолженности, иномарка будет отправлена на реализацию.

Не желая расставаться с любимым автомобилем, девушка полностью погасила имеющуюся задолженность.