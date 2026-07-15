Борис Корчевников и Павел Астахов посетили открытие памятника Николаю ll в Самаре

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, в Самаре прошли торжественные мероприятия, объединившие историческую память и духовное просвещение: в центре города открыли памятник императору Николаю II, а затем в кинотеатре "Художественный" состоялся показ документального фильма телеканала "Спас" - "Блаженный Августин. Исповедь длиною в жизнь. Путь к Богу".

Памятник Николаю II установили в одном из скверов площади имени Куйбышева напротив Самарского епархиального управления, в знаковом месте, рядом с территорией, где прежде возвышался Собор Христа Спасителя, который посещал император. Выбор локации организаторы назвали глубоко символичным: именно здесь, в сердце города, зримо пересекаются эпохи и смыслы.

Событие стало данью памяти государю и попыткой напомнить о многогранном вкладе Николая II в развитие страны - от масштабных экономических преобразований до поддержки науки и культуры. Самара при императоре получила статус "хлебной столицы" России: здесь построили крупнейший в Европе элеватор, который действует до сих пор, на Самарской земле работала опытная станция Николая Тулайкова. Ученый и его команда разрабатывали новые удобрения, методы борьбы с засухой, занимались селекцией. Задолго до советской индустриализации здесь испытывали первые в империи тракторы.

Среди почетных гостей на открытии памятника были директор и продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников, заслуженный юрист России, телеведущий Павел Астахов, бизнесмены и меценаты Ольга и Геннадий Сурковы, содействовавшие установке монумента, герой СВО генерал Андрей Колотовкин, а также представители региональной власти и духовенства.

В своем выступлении Борис Корчевников подчеркнул важность восстановления исторической правды о Николае II: "Мы делаем это, чтобы сказать спасибо за все, что он сделал для России. Мы хотим понять, почему случилась эта трагедия, чтобы этого больше никогда не произошло с нами".

"Пришло время поблагодарить Николая II за все то, что он сделал для России, и развеять порочащие его честь выдумки", - добавил Генерал Колотовкин.

Значение фигуры Николая II для истории России на мероприятии трактовалось не только в экономическом и хозяйственном ключе, но и в духовно‑нравственном. Организаторы акцентировали внимание на достижениях эпохи: при Николае II Россия занимала первое место в мире по урожаю пшеницы, сахарной свеклы, ржи и ячменя, второе по сбору зерновых культур и по экспорту масла, третье - по производству хлопка.

За время правления императора сбор зерновых вырос в полтора раза, выплавка стали - в 1800 раз, машиностроение - в 44 раза, механизация сельского хозяйства - в шесть с половиной раз. Кроме того, именно при Николае II появились скорая помощь, новые учебные заведения (10 государственных земледельческих и ветеринарных институтов, четыре частных вуза, 58 сельских ремесленных училищ, более 1000 сельскохозяйственных курсов), а рубль в 1913 году был самой крепкой валютой благодаря золотому стандарту.

фото: Максим Анищенко

Император был прославлен в лике святых как страстотерпец, и памятник стал не просто напоминанием о государственных достижениях, но и знаком почитания его личной жертвы. На монументе высечена цитата Николая II о духовном видении сильной и спокойной России, верной своим традициям, - слова, которые организаторы считают пророческими.

В рамках торжеств Павел Астахов был удостоен ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского III степени - награды за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. Вручение ордена состоялось в апостольский день и было воспринято как признание многолетней просветительской работы Павла Астахова, в том числе в рамках совместных проектов с телеканалом "Спас".

Сам Астахов подчеркнул: "Награды, конечно, не понадобятся нам в загробной жизни, однако всегда приятно, когда тебя замечают, тем более что это труд большой команды".

Торжественные мероприятия продолжились специальным показом документального фильма "Блаженный Августин. Исповедь длиною в жизнь" в кинотеатре "Художественный". Картина, созданная телеканалом "Спас", рассказывает о жизненном и духовном пути Блаженного Августина - одного из важнейших отцов Латинской Церкви, богослова и философа IV-V веков. В фильме показаны ключевые места, связанные с судьбой святого: античные города Северной Африки (Тагаста, Мадавра, Карфаген), Милан, где Августин под влиянием епископа Амвросия пережил духовный перелом, и Гиппон, где он служил епископом. Зрителям представили не только биографию, но и культурно‑исторический контекст: быт римской Африки, археологические находки (мозаики, баптистерии, руины), а также полемику Августина с манихеями, арианами, донатистами и пелагианами.

Важнейшие элементы фильма - история внутреннего поиска Августина, его путь от ритора и приверженца манихейства к христианству, знаменитая сцена "возьми и читай", когда Августин наугад открывает Послание апостола Павла и находит там слова, переворачивающие его жизнь: "Облекитесь во Христа, не превращайте заботу о теле в похоти".

Фильм также раскрывает богословское наследие Августина: его идеи о первородном грехе, благодати и единстве Церкви, мысль о "порядке любви", а также значение трудов "Исповедь" и "О граде Божием".

В создании картины участвовали 26 экспертов из разных стран, включая ведущего мирового специалиста по Августину Джулиана Веджини, которому на момент съемок было 88 лет и который написал 42 книги о святом.

Еще одним важным героем стал Владимир Легойда, российский церковный и общественный деятель. Для него "Исповедь" Августина Блаженного служит книгой, которую он перечитывает каждый Великий пост, подчеркивая особенные фразы. Так, в скором времени ни одна строчка не останется без особого духовного внимания. Для создателей фильма эта история стала одной из причин погружения в жизнь святителя.

Особую смысловую глубину событиям придали символические совпадения, на которые обратили внимание гости. День памяти апостолов Петра и Павла стал точкой пересечения нескольких исторических линий: в этот день вспоминали и мученическую кончину апостолов, и приближающуюся дату памяти царской семьи. Участники мероприятий увидели в этом знак преемственности христианского подвига: как апостолы и царская семья пострадали за веру, так и Августин посвятил жизнь утверждению истины. Кроме того, в фильме о Блаженном Августине ключевым моментом является обращение к Посланию апостола Павла - так через текст Священного Писания соединились судьбы святого богослова и апостола.

На мероприятии также прозвучали размышления о роли просветительских проектов в современном обществе. Гости отметили, что фильмы и памятники помогают не только восстановить историческую память, но и предложить нравственные ориентиры новым поколениям. В частности, подчеркивалось значение "Исповеди" Блаженного Августина как книги, которая остается актуальной для каждого человека, ищущего свой путь к Богу. Особый акцент был сделан на примере матери Августина, святой Моники, чьи молитвы и смирение сыграли решающую роль в духовном преображении сына.

Павел Астахов анонсировал новый фильм, посвященный апостолу Павлу, премьера которого состоится через год: "Конечно, логичнее было бы в этот день показывать фильм про апостола, однако наша команда уже активно работает над его созданием". Он также пообещал подарить Самаре еще два памятника - Александру ll и Николаю l.

Борис Корчевников поделился впечатлениями о визите в Самару: "Я, как и многие, побаиваюсь летать. Сидя в самолете, думал, что этот короткий перелет мне дастся легко, однако сразу после взлета началась тряска из-за непогоды. Оказалось, что все Подмосковье стоит без электричества, сверкают молнии. Четки в моей руке, казалось, раскололись до предела, и тут я увидел в окошке свет и большую воду: меня встретила Волга, и все внутри вдруг успокоилось… Города на Волге для меня имеют особое значение… Произошло олицетворение евангельской фразы: "И ветер утих, и сделалась великая тишина". И все! Я как на облачке. Чувствую себя здесь как дома".