Священник объяснил, к каким святыням приходят перед Пасхой и где освятить куличи

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии Пасхи в Самаре верующие готовятся к одному из главных праздников церковного года. В это время многие приходят в храмы, чтобы помолиться, исповедоваться и освятить пасхальную снедь. Одним из таких мест служит храм "Неопалимая Купина", расположенный на территории торгового комплекса "Амбар", которым управляет холдинг "Глобал Вижн".

Фото: предоставлено пресс-службой "Глобал Вижн"

Как отмечает иерей Максим Пожидаев, храм появился здесь не случайно. Сегодня торговые центры становятся не только местом для покупок, но и пространством, где человек проводит значительную часть времени.

"Если человек приходит сюда, значит, и храм должен быть рядом - чтобы у человека была возможность остановиться, подумать и обратиться к Богу", - объясняет священник.

Храм посвящен образу Божией Матери "Неопалимая Купина". В православной традиции он считается заступницей от пожаров - особенно значимой угрозы для старых городов с деревянной застройкой. Отсюда и символика: храм, расположенный в центре комплекса, воспринимается не только как духовная точка притяжения, но и как знак защиты.

Притом это не часовня, а полноценный православный храм. Здесь регулярно проходят богослужения, а также совершаются все основные таинства - крещение, венчание, исповедь и причастие.

Отдельное внимание привлекают святыни. В храме хранятся мощи Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых. Они были привезены из Бари и имеют подтвержденное происхождение. По словам настоятеля, принципиальная позиция - хранить только те святыни, подлинность которых документально подтверждена.

К этим реликвиям верующие приходят с разными просьбами - о здоровье, о помощи в сложных ситуациях и о поддержке близких.

К празднику в храме пройдут торжественные богослужения. В Великую субботу состоится Божественная литургия, после которой начнется освящение пасхальной снеди - куличей и яиц. Оно запланировано, ориентировочно, на дневное время и продолжится в сам день Пасхи.

Узнать актуальное расписание работы храма "Неопалимая Купина" можно в телеграм-канале торгового комплекса "Амбар".

