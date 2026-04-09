Священник объяснил, к каким святыням приходят перед Пасхой и где освятить куличи

В преддверии Пасхи в Самаре верующие готовятся к одному из главных праздников церковного года. В это время многие приходят в храмы, чтобы помолиться, исповедоваться и освятить пасхальную снедь. Одним из таких мест служит храм "Неопалимая Купина", расположенный на территории торгового комплекса "Амбар", которым управляет холдинг "Глобал Вижн".

Как отмечает иерей Максим Пожидаев, храм появился здесь не случайно. Сегодня торговые центры становятся не только местом для покупок, но и пространством, где человек проводит значительную часть времени.

"Если человек приходит сюда, значит, и храм должен быть рядом - чтобы у человека была возможность остановиться, подумать и обратиться к Богу", - объясняет священник.

Храм посвящен образу Божией Матери "Неопалимая Купина". В православной традиции он считается заступницей от пожаров - особенно значимой угрозы для старых городов с деревянной застройкой. Отсюда и символика: храм, расположенный в центре комплекса, воспринимается не только как духовная точка притяжения, но и как знак защиты.

Притом это не часовня, а полноценный православный храм. Здесь регулярно проходят богослужения, а также совершаются все основные таинства - крещение, венчание, исповедь и причастие.

Отдельное внимание привлекают святыни. В храме хранятся мощи Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых. Они были привезены из Бари и имеют подтвержденное происхождение. По словам настоятеля, принципиальная позиция - хранить только те святыни, подлинность которых документально подтверждена.

К этим реликвиям верующие приходят с разными просьбами - о здоровье, о помощи в сложных ситуациях и о поддержке близких.

К празднику в храме пройдут торжественные богослужения. В Великую субботу состоится Божественная литургия, после которой начнется освящение пасхальной снеди - куличей и яиц. Оно запланировано, ориентировочно, на дневное время и продолжится в сам день Пасхи.

