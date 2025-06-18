В Софийском соборе Самары пройдет выставка, посвященная 100-летию со дня кончины святейшего патриарха Тихона

В воскресенье, 22 июня, в 15:00 в зале торжеств Софийского собора Самары состоится открытие выставки, посвященной 100-летию со дня кончины святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России. Выставка проводится в рамках принесения ковчега с мощами святителя Тихона, которое охватит не менее 90 крупных городов России и Белоруссии.
Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда "Царьград".
Материалы выставки, которые иллюстрируют жизненный путь и подвиг служения Святейшего патриарха Тихона, подготовлены Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (г. Москва) при поддержке"Научно-просветительского фонда имени святого патриарха Тихона".
Торжественное открытие выставки совершит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Выставка продолжит работу с 22 по 28 июня. Экспозиция будет открыта с 10:00 до 18:00.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.