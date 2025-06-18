В Софийском соборе Самары пройдет выставка, посвященная 100-летию со дня кончины святейшего патриарха Тихона

В воскресенье, 22 июня, в 15:00 в зале торжеств Софийского собора Самары состоится открытие выставки, посвященной 100-летию со дня кончины святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России. Выставка проводится в рамках принесения ковчега с мощами святителя Тихона, которое охватит не менее 90 крупных городов России и Белоруссии.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда "Царьград".

Материалы выставки, которые иллюстрируют жизненный путь и подвиг служения Святейшего патриарха Тихона, подготовлены Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (г. Москва) при поддержке"Научно-просветительского фонда имени святого патриарха Тихона".

Торжественное открытие выставки совершит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Выставка продолжит работу с 22 по 28 июня. Экспозиция будет открыта с 10:00 до 18:00.