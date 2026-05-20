Пресс‑конференция к 175‑летию Самарской епархии: Митрополит Феодосий о духовном наследии и современных инициативах

В 2026 году Самарская епархия Русской Православной Церкви отмечает юбилейную дату — 175-летие со дня своего основания. В честь этого события в реготделении Союза журналистов состоялась пресс-конференция с участием митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исторического становления епархии, духовного развития и взаимодействия с внешними организациями, а также представлены торжественные мероприятия.

Отец Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, предложил к обсуждению уникальный путь становления епархии. По его словам, Самарская и Ставропольская епархия ведет свое начало с 1851 года в границах новой Самарской губернии. Первым епископом стал Евсевий (Орлинский), кафедральным собором — Вознесенский собор Самары. В начальный период были заложены институты епархиального управления и образования: семинария и женское епархиальное училище.

Духовенство призывает общественность в юбилейный год вспоминать, кто стоит за формированием епархии. Так, эпоха активного становления связана с правлением епископа Герасима (Добросердова). По его инициативе учреждены епархиальные учреждения (издание "Самарских епархиальных ведомостей", сиротский дом свт. Николая, богадельня, свечной завод), создана касса духовенства и начато строительство нового кафедрального собора во имя Христа Спасителя. Это укрепило социальную и просветительскую деятельность епархии.

Отмечено, что настоящий расцвет пришел при епископе Гурии (Буртасовском): активно развивалась миссионерская работа по Ильминскому плану, введены должности епархиальных и окружных миссионеров, богослужения на национальных языках.

"Удивительно, но семинаристы изучали мордовский и чувашский для служения в сельской местности", — отметила модератор встречи, Надежда Космирова. В этот период открыто большинство приходских школ, где вводились уроки рисования, медицины, музыки и пения.

В 1908 г. епархия расширилась включением Области Уральского казачьего войска (из Оренбургской епархии), в Уральске был назначен викарный архиерей.

"К сожалению, первая половина XX века принесла тяжелые испытания: в 1918 г. ликвидирована духовная консистория, закрыта семинария и домовые храмы. В годы Гражданской войны и последующих репрессий происходили казни и массовые изъятия церковных ценностей в условиях голода 1921–1922 гг. Волна закрытий храмов и раскол "обновленцев" усилились в конце 1920-х, кульминировав в "большом терроре" 1937–1938 гг., когда почти все свободное духовенство епархии было истреблено", — подчеркнул Митрополит Феодосий.

С началом Великой Отечественной войны и деятельностью епископа Алексия (Палицына) началось восстановление церковной жизни: епархия активно поддерживала фронт и тыл, за что некоторые священнослужители, включая епископа Алексия, получили советские награды. До 1949 г. в регионе было вновь открыто 17 храмов. Число оставалось почти неизменным до конца советского периода.

Здесь актуально прозвучал вопрос о том, как мать может защитить своих сыновей, если те находятся на передовой. Владыка Феодосий рассказал о специальной молитве, которую недавно благословил: "Безусловно, молитва за близких, особенно материнская, имеет огромную духовную силу. Такие молитвы зачастую излагаются своими словами, просто от сердца. Что касается сформированных текстов, то они многократно проверяются, прежде чем их благословить, поскольку такой текст не может содержать ни капли искажений. В вопросе военных действий предлагаю использовать молитву "О мире".

Еще один важный этап исторического обсуждения — новая волна репрессий в 1960-х. В те годы кафедру возглавил митрополит Мануил (Лемешевский), отбывший ранее лагеря и ссылки. Несмотря на давление властей и кампании против церковных приходов, ему удалось сохранить большинство действующих храмов епархии. Под давлением он был выведен на покой в 1965 году. Его преемник — епископ, позже митрополит, Иоанн (Снычев) — продолжил духовно‑научную и восстановительную работу. Во время его правления прошло тысячелетнее празднование Крещения Руси, что ознаменовало улучшение отношений государства и Церкви.

Современный этап связан с восстановлением приходов, монастырей и административным оформлением церковного пространства региона. Важной вехой стало учреждение Самарской митрополии решением Священного Синода 15 марта 2012 года. В ее состав входят пять епархий. Сегодня Самарская епархия, как историческое ядро митрополии, объединяет 126 храмов и приходов, три мужских и три женских монастыря, а штатное духовенство насчитывает 253 клирика.

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, отметила важное событие: "Буквально на днях состоялось еще одно важное событие не только для Самарской епархии, но и для всей Русской Православной Церкви. Согласно решению Священного Синода, 14 мая, в связи с прошением митрополита Самарского и Новокуйбышевского, список Собора Святых Самарской митрополии дополнился именем святителя Герасима".

"Символично, что первое богослужение Владыки Феодосия состоялось именно в Храме в честь Собора Самарских святых", — отметила Надежда Космирова, ведущая православной программы "Свет православия" на телеканале "Самара-ГИС".

Еще один вопрос касался отношения духовенства к призывам в социальных сетях писать слово "аминь" в знак согласия или поддержки. Отец Максим предупредил об опасности подобных ситуаций. Ректор Самарской духовной семинарии изучает деструктивные духовные процессы, в конкретном случае дело связано с сектантским движением "Аминьщиков". Последователи пытаются "пристроиться" к православию, искажают веру.

"Такие люди создают на своей странице образ православного человека, однако углубившись, оказывается, что иконы на их странице якобы чудотворные, необходимо лишь написать: "аминь". Формата молитвы "электронной машины" в православии не существует", — отметил отец Максим.

Далее обсуждение перешло к вопросу, как отвечать людям, которые говорят: "Я ничего не понимаю в церкви, зачем идти?". У Владыки Феодосия нашлись подходящие слова из Евангелие от Матфея: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". Собираясь в церковь, мы совершаем над собой усилие, отодвигаем лень и планы ради встречи с Богом. Происходит единение между людьми. А в моменты растерянности принято читать короткую и понятную "Иисусову молитву".

Епархия активно взаимодействует с социальными учреждениями. Для Владыки наиболее трогательными кажутся истории о людях с зависимостями, от которых отказывается общество и даже близкие.

На помощь приходят женщины-миссионерки из реабилитационного центра "НИКА", каждая способна переменить жизнь такого человека на сто восемьдесят градусов с помощью любви, заботы. "Они так крепко берутся за них, так верят в лучшее будущее абсолютно чужих людей, что нам всем остается только поучиться у них", — отметил Владыка Феодосий. К слову, общественная организация имеет благотворительный фонд и помогает бесплатно.

Также существует Самарский Епархиальный центр "Дом для мамы". Его главная цель — поддержать беременных или женщин с детьми. К сожалению, безысходность положения часто заставляет женщин задуматься об аборте. "Многих мамочек выгоняют из дома вместе с детьми их мужья, поэтому они приходят к нам в приют. Мы встаем на место их мужа, защитника, чтобы дети могли спокойно расти", — рассказал Владыка Феодосий.

Также был создан центр пробации "ОПОРА" для участников специальной военной операции, которые после возвращения к мирной жизни столкнулись с трудностями и совершили правонарушения. Цель — восстановление в обществе (оформление документов, получение социальных выплат, медицинское обследование, трудоустройство и налаживание утраченных семейных связей).

Отец Максим отметил заметное увеличение молодежных сообществ при храмах: "Со своей стороны мы стараемся привнести что-то особенное для ребят. Очень хорошо зарекомендовал себя формат диспута, молодежь любит спорить, поэтому мы погружаем их в публичное действие, где они должны аргументировать свою позицию относительно философии, литературы, науки или другой общественно важной темы". Площадками для проведения выступают университеты.

В завершение Митрополит Феодосий анонсировал программу торжественных мероприятий, посвященных 175-летию Самарской епархии Русской Православной Церкви. Было принято решение приурочить центральные из них ко дню памяти святителя Алексия, митрополита Московского, небесного покровителя Самары.

Программа мероприятий:

28 мая 2026 года (четверг)

11:00 — Пленарное заседание научно-практической конференции "Наука и культура России", посвященной Дням славянской письменности и культуры. (г. Самара, Поволжский государственный университет путей сообщения, улица Свободы, 2В)

29 мая 2026 года (пятница)

9:00 — Пленарное заседание региональной научно-практической конференции "Самара — духовное сердце Поволжья: 175 лет Самарской епархии". (г. Тольятти, Поволжская академия образования и искусств имени святителя Алексия, митрополита Московского, ул. Юбилейная, 4А)

31 мая 2026 года (воскресенье)

9:00 — Божественная Литургия в Троице-Сергиевском храме в день Святой Троицы, с участием большого сводного детского хора Самарской митрополии (г. Самара, Академический переулок, 1)

1 июня 2026 года (понедельник)

17:00 — Праздничное всенощное бдение в канун памяти святителя Алексия Московского в Софийском соборе города Самары (г. Самара, ул. Соколова, 1А)

2 июня 2026 года (вторник)