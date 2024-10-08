16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы попросили садики и школы вместо церкви на ул. Авроры В Самаре на месте автостанции начали строить церковь: видео Религиозная площадка: как изменилась территория автостанции на ул. Авроры Построили самовольно: в Самаре проверят безопасность церкви В Самару прибудет Казанская икона Божией Матери

Религия Общество

Самарцы попросили садики и школы вместо церкви на ул. Авроры

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары подвела итоги общественных слушаний по трем участкам, которые планируется использовать под религиозные нужды. Положительных мнений ни по одному из них не поступило, но и ажиотажа они не вызвали.

Так, по участку на пересечении улиц Авроры и Гаражной, который был передан Русской православной церкви и где уже ведется строительство, поступило шесть отрицательных мнений. В них указывалось, что церковь есть неподалеку, а вот социальных объектов, стоянок и парков остро не хватает.

"На данном участке необходимо строительство образовательных учреждений, а не религиозных, совсем рядом с этим участком имеется Троице-Сергиевский приход (буквально один квартал), а вот образовательных учреждений мало, а рядом многочисленные застройки жилых домов - в церковь ходят не все, а вот в сады и школы ходят гораздо чаще", - написала одна из жительниц.

Религиозная площадка: как изменилась территория автостанции на ул. Авроры Религиозная площадка: как изменилась территория автостанции на ул. Авроры
На территории бывшей автостанции муниципального предприятия "Пассажиравтотранс" активно ведутся строительные работы. Площадку передали Русской православной церкви и в скором времени с горожанами обсудят религиозное использование территории. Посмотрите, как она изменилась.

По одному отрицательному мнению поступило по участкам на острове Поджабном, где также планируют строить церковь, и по участку в переулке Острогожском, 6 (рядом с пересечением улиц Советской и Ставропольской в Кировском районе), где уже существует церковь.

Впрочем, мнения эти учитываться при принятии решений не будут, так как они поступили от тех, кто не проживает на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Фото на сайте

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3