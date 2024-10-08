Самарцы попросили садики и школы вместо церкви на ул. Авроры

Мэрия Самары подвела итоги общественных слушаний по трем участкам, которые планируется использовать под религиозные нужды. Положительных мнений ни по одному из них не поступило, но и ажиотажа они не вызвали.
Так, по участку на пересечении улиц Авроры и Гаражной, который был передан Русской православной церкви и где уже ведется строительство, поступило шесть отрицательных мнений. В них указывалось, что церковь есть неподалеку, а вот социальных объектов, стоянок и парков остро не хватает.
"На данном участке необходимо строительство образовательных учреждений, а не религиозных, совсем рядом с этим участком имеется Троице-Сергиевский приход (буквально один квартал), а вот образовательных учреждений мало, а рядом многочисленные застройки жилых домов - в церковь ходят не все, а вот в сады и школы ходят гораздо чаще", - написала одна из жительниц.
По одному отрицательному мнению поступило по участкам на острове Поджабном, где также планируют строить церковь, и по участку в переулке Острогожском, 6 (рядом с пересечением улиц Советской и Ставропольской в Кировском районе), где уже существует церковь.
Впрочем, мнения эти учитываться при принятии решений не будут, так как они поступили от тех, кто не проживает на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.