Самарцы попросили садики и школы вместо церкви на ул. Авроры

Мэрия Самары подвела итоги общественных слушаний по трем участкам, которые планируется использовать под религиозные нужды. Положительных мнений ни по одному из них не поступило, но и ажиотажа они не вызвали.

Так, по участку на пересечении улиц Авроры и Гаражной, который был передан Русской православной церкви и где уже ведется строительство, поступило шесть отрицательных мнений. В них указывалось, что церковь есть неподалеку, а вот социальных объектов, стоянок и парков остро не хватает.

"На данном участке необходимо строительство образовательных учреждений, а не религиозных, совсем рядом с этим участком имеется Троице-Сергиевский приход (буквально один квартал), а вот образовательных учреждений мало, а рядом многочисленные застройки жилых домов - в церковь ходят не все, а вот в сады и школы ходят гораздо чаще", - написала одна из жительниц.

Религиозная площадка: как изменилась территория автостанции на ул. Авроры На территории бывшей автостанции муниципального предприятия "Пассажиравтотранс" активно ведутся строительные работы. Площадку передали Русской православной церкви и в скором времени с горожанами обсудят религиозное использование территории. Посмотрите, как она изменилась.

По одному отрицательному мнению поступило по участкам на острове Поджабном, где также планируют строить церковь, и по участку в переулке Острогожском, 6 (рядом с пересечением улиц Советской и Ставропольской в Кировском районе), где уже существует церковь.

Впрочем, мнения эти учитываться при принятии решений не будут, так как они поступили от тех, кто не проживает на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.