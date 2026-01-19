16+
Религия Общество

В Самаре состоялась духовная встреча в честь Крещения Господня для ветеранов и семей защитников Отечества

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском филиале государственного фонда "Защитники Отечества" прошла торжественная духовная встреча, посвященная великому православному празднику — Крещению Господню. Мероприятие было организовано совместно с Самарской епархией и собрало ветеранов, членов семей участников специальной военной операции, а также всех, кто нуждался в духовном общении и поддержке.

"Мы верим в то, что этот год будет светлым и принесет нам самое главное — согласие, мир, любовь и добрые дела. Для нас важно, чтобы наши защитники Отечества скорее вернулись домой", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда.

Центральным событием встречи стал чин великого освящения воды, который совершил отец Алексей, настоятель храма в честь Трех Святителей, руководитель отдела по социальному служению и церковной благотворительности Самарской епархии. Участники смогли не только присутствовать на священном обряде, но и освятить принесенную с собой воду или получить чистые бутылочки, предоставленные организаторами.

Мероприятие прошло в теплой, неформальной атмосфере, способствующей живому и искреннему общению. Для собравшихся была предоставлена возможность подать записки о здравии и упокоении близких, а также заказать молебны о благополучии своих семей. Особые молитвы были вознесены о тех, кто несет службу в зоне проведения специальной военной операции.

"Этот праздник напоминает нам о духовном очищении, силе веры и важности взаимной поддержки. Для наших защитников, их семей и ветеранов такая встреча — это возможность почувствовать, что они не одиноки, обрести духовные силы и благословение на дальнейшие труды. Можно прибегать к святой воде всегда: когда одолевают искушения, испытания, сложные жизненные ситуации", — отметил отец Алексей.

Мероприятие стало еще одним важным шагом в деле духовно-нравственной поддержки людей, чьи судьбы неразрывно связаны со служением Родине, подчеркнув ценность общности, милосердия и традиционных ценностей.

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

