В Самаре состоялась духовная встреча в честь Крещения Господня для ветеранов и семей защитников Отечества

В Самарском филиале государственного фонда "Защитники Отечества" прошла торжественная духовная встреча, посвященная великому православному празднику — Крещению Господню. Мероприятие было организовано совместно с Самарской епархией и собрало ветеранов, членов семей участников специальной военной операции, а также всех, кто нуждался в духовном общении и поддержке.
"Мы верим в то, что этот год будет светлым и принесет нам самое главное — согласие, мир, любовь и добрые дела. Для нас важно, чтобы наши защитники Отечества скорее вернулись домой", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда.
Центральным событием встречи стал чин великого освящения воды, который совершил отец Алексей, настоятель храма в честь Трех Святителей, руководитель отдела по социальному служению и церковной благотворительности Самарской епархии. Участники смогли не только присутствовать на священном обряде, но и освятить принесенную с собой воду или получить чистые бутылочки, предоставленные организаторами.
Мероприятие прошло в теплой, неформальной атмосфере, способствующей живому и искреннему общению. Для собравшихся была предоставлена возможность подать записки о здравии и упокоении близких, а также заказать молебны о благополучии своих семей. Особые молитвы были вознесены о тех, кто несет службу в зоне проведения специальной военной операции.
"Этот праздник напоминает нам о духовном очищении, силе веры и важности взаимной поддержки. Для наших защитников, их семей и ветеранов такая встреча — это возможность почувствовать, что они не одиноки, обрести духовные силы и благословение на дальнейшие труды. Можно прибегать к святой воде всегда: когда одолевают искушения, испытания, сложные жизненные ситуации", — отметил отец Алексей.
Мероприятие стало еще одним важным шагом в деле духовно-нравственной поддержки людей, чьи судьбы неразрывно связаны со служением Родине, подчеркнув ценность общности, милосердия и традиционных ценностей.
