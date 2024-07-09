Построили самовольно: в Самаре проверят безопасность церкви

Приход храма в честь Святителя Николая Русской православной церкви подал иск против мэрии Самары. Священнослужители потребовали признать за ними право собственности на здание церкви, расположенной в 4-м квартале поселка Береза.

В иске указано, что храм был построен самовольно. Чтобы доказать его безопасность, приход попросил суд назначить строительно-техническую экспертизу. Ходатайство удовлетворили.

Специалисту предстоит выяснить, соответствует ли объект градостроительным, строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. Ответы на эти вопросы суд рассчитывает получить до февраля 2025 года.

Аналогичный иск подал против мэрии храм Кирилла и Мефодия. Приход потребовал признать за ним право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра "Кириллица", расположенного рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.