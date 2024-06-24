Храм Кирилла и Мефодия подал в суд на мэрию Самары

Православный Приход храма в честь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации Самары.
Как следует из материалов дела, приход просит признать за ним право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра "Кириллица", расположенного рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.
Иск, поданный 4 июня, был принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.
Кирилло-Мефодиевский собор строился в 1995-2001 годах. Позже - в 2005-2008 гг. - рядом был построен духовно-просветительский центр "Кириллица". На сайте центра сообщается, что его воспитанники заняты обучением с православным компонентом, изучают иконопись, колокольный звон, живопись, занимаются единоборствами и исторической реконструкцией.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?