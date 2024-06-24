Храм Кирилла и Мефодия подал в суд на мэрию Самары

Православный Приход храма в честь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации Самары.

Как следует из материалов дела, приход просит признать за ним право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра "Кириллица", расположенного рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.

Иск, поданный 4 июня, был принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.

Кирилло-Мефодиевский собор строился в 1995-2001 годах. Позже - в 2005-2008 гг. - рядом был построен духовно-просветительский центр "Кириллица". На сайте центра сообщается, что его воспитанники заняты обучением с православным компонентом, изучают иконопись, колокольный звон, живопись, занимаются единоборствами и исторической реконструкцией.