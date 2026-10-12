В Самаре появится улица Крыльев Советов

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Власти Самары решили назвать улицу в честь футбольного клуба "Крылья Советов". Она расположена в районе стадиона "Солидарность Самара Арена" и сейчас именуется как 1-я аллея.