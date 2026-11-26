В Самарской области стартовал сбор заявок на участие в региональном этапе премии "Серебряный Лучник". К участию приглашаются авторы и авторские коллективы, реализовавшие в 2026 году коммуникационные проекты на территории нашего региона. Участие — бесплатное. Подробные условия — на сайте премии "Серебряный Лучник — Самара" https://luchnik.ru/premiya/samara-2026

"Серебряный Лучник" — премия № 1 в сфере коммуникаций. В этом году на федеральном уровне она будет вручаться уже в 30-й раз. Самарский региональный этап насчитывает 17 лет истории. За это время в нём приняли участие более 800 работ, свыше 4 650 авторов и авторских коллективов. Богатая история доказывает: премия имеет репутацию важнейшей профессиональной награды в отрасли.

"В нашем регионе ежегодно совершается множество добрых, нужных, благородных дел. Об этом надо рассказывать, чтобы ваши проекты масштабировались, прирастали новыми участниками, партнёрами. Чтобы они получали широкий общественный резонанс, тем самым вдохновляли других авторов на воплощение в жизнь своих идей и начинаний. "Лучнику" интересны не только масштабные проекты, но и небольшие, актуальные для региона инициативы", — приглашает к участию исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

Как принять участие в премии:

1. Пройдите регистрацию на сайте премии "Серебряный Лучник" https://luchnik.ru/auth/register. Этот шаг займёт у вас не более пяти минут. Регистрация продлится до 30 декабря 2026 года.

2. В созданном профиле во вкладке "Проекты" заполните поля:

— "Название проекта";

— "Конкурс" (обязательно выберите из списка "Серебряный Лучник — Самара 2026");

— "Номинация" (выберите в списке одну из 11 номинаций, которой в большей степени соответствует ваш проект).

3. Следующий шаг — загрузка описания проекта в формате PDF. Сделать это необходимо до 20 января 2027 г. На сайте вы найдете описание требований к оформлению проектов (https://luchnik.ru/premiya/samara-2026).

После 20 января проекты оценивают 17 независимых экспертов отрасли коммуникаций.

Финальный аккорд — торжественная церемония презентации лучших проектов и награждения победителей. Это мероприятие по традиции проводится на площадке главной студии губернии — ГТРК "Самара" и транслируется на одном из каналов телерадиокомпании. В числе информационных партнёров премии "Серебряный Лучник — Самара" — медиаагентство "Самара 450", газета "Коммерсантъ", информационный портал "Волга Ньюс", "АиФ в Самаре", ГК "Выбери Радио".

Партнёры премии — компания "Логика молока", Национальный совет по корпоративному волонтёрству, Поволжский банк ПАО "Сбербанк".

Полная информация о премии "Серебряный Лучник — Самара", номинациях, условиях участия — на сайте https://luchnik.ru/premiya/samara-2026.

Организационный комитет регионального этапа — агентство коммуникаций "ПРАТОН".

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