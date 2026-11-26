Самарское предприятие ООО "Молочный край" лишилось 35 деклараций на молочную продукцию. По данным на 25 ноября, с начала 2026 г. нарушения у самарского производителя фиксировались систематически: в компоненте "Сирано" ФГИС "ВетИС" регулярно появлялись сведения о несоответствии продукции требованиям безопасности, сообщает Россельхознадзор.

Лабораторные исследования выявили проблемы сразу в нескольких категориях товаров — в молоке, кефире, сметане, йогуртах, ряженке, "Снежке" и "Бифидоке". В образцах нашли дрожжи, плесневые грибы и бактерии группы кишечной палочки, а также зафиксировали расхождения по массовой доле жира относительно маркировки. "Это свидетельствует о том, что производителем не соблюдены ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" и требования ФЗ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", — уточняют в ведомстве.

Кроме того, во время профилактического визита 23 сентября на складе предприятия обнаружили партию кефира с авансовой датой выработки — ее изолировали и утилизировали.