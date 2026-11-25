В Самарской области судебные приставы опечатали двери турбазы на территории Национального парка "Самарская Лука".
Ранее суд начал рассматривать дело о признании незаконным размещения турбазы на территории нацпарка. В качестве обеспечительной меры было вынесено решение о запрете эксплуатации базы отдыха и заключения договоров на размещение отдыхающих. В связи с этим приставы опечатали домики для отдыхающих и административные здания.
Напомним, в данный момент прокуратура пытается выселить из "Самарской Луки" турбазу "Высокий берег", расположенную около с. Подгоры. Надзорное ведомство требует вернуть в собственность РФ участок 1,08 га, занятый турбазой, снести 19 домиков и три хозяйственных постройки, а также выплатить 288 тыс. руб. за три года пользования землей.
Кроме того, еще в 2025 г. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала в суде освободить земельные участки национального парка "Самарская Лука" от базы отдыха "Зеленый берег", которая находится также неподалеку от Подгор.
Отметим, что в апреле 2025 г. в арбитраже региональная прокуратура добилась освобождения участка территории нацпарка от турбазы "Малыш".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...