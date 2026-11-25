В Самарской области судебные приставы опечатали двери турбазы на территории Национального парка "Самарская Лука".

Ранее суд начал рассматривать дело о признании незаконным размещения турбазы на территории нацпарка. В качестве обеспечительной меры было вынесено решение о запрете эксплуатации базы отдыха и заключения договоров на размещение отдыхающих. В связи с этим приставы опечатали домики для отдыхающих и административные здания.

Напомним, в данный момент прокуратура пытается выселить из "Самарской Луки" турбазу "Высокий берег", расположенную около с. Подгоры. Надзорное ведомство требует вернуть в собственность РФ участок 1,08 га, занятый турбазой, снести 19 домиков и три хозяйственных постройки, а также выплатить 288 тыс. руб. за три года пользования землей.

Кроме того, еще в 2025 г. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала в суде освободить земельные участки национального парка "Самарская Лука" от базы отдыха "Зеленый берег", которая находится также неподалеку от Подгор.

Отметим, что в апреле 2025 г. в арбитраже региональная прокуратура добилась освобождения участка территории нацпарка от турбазы "Малыш".