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Из "Самарской Луки" выселяют еще одну турбазу

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Природоохранный прокурор Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры потребовал в суде освободить земельные участки национального парка "Самарская Лука" от базы отдыха "Зеленый берег". В тени этого разбирательства оказался конфликт интересов оператора турбазы и бизнеса ветерана "Крыльев Советов" Нереуса Бараса.

Фото: предоставлено автором

База отдыха "Зеленый берег" расположена на правом берегу Волги в районе села Подгоры. Оператором туристического места выступает ООО "Ривьера". Компания приобрела турбазу в 2005 г. у ЧП "Тихомирова Н.М.". У прежней владелицы был заключен договор аренды участка площадью 13 га с нацпарком. "Ривьера" также заключила договор аренды с "Самарской Лукой", однако управление Росреестра по Самарской области отказало в регистрации сделки. Причиной тому стало нарушение законодательства: у нацпарка не было права распоряжаться земельными участками, предоставить территорию в аренду на тот момент мог только Российский фонд федерального имущества.

ООО "Ривьера", по информации ИАС Seldon.Basis, создано в Самаре в 2005 году. Основной виде деятельности связан с предоставлением мест для временного проживания. Уставный капитал компании - 26 тыс. руб., выручка в 2024 г. составила 3,5 млн руб., чистая прибыль - 3,67 млн рублей. Учредителями организации выступают Елена Анпилова (50%) и Андрей Кузнеченков (50%).

В 2008 г. "Ривьера" попыталась оспорить отказ Росреестра регистрировать сделку, но безуспешно. Тогда же с иском против арендных отношений компании и "Самарской Луки" вышла региональная прокуратура. Надзорный орган потребовал признать договоры аренды недействительными, но суд отказал в иске.

Таким образом как минимум с 2005 г. в границах нацпарка работает база отдыха с договором аренды земли до 1 декабря 2054 г., не прошедшего регистрацию. Такой договор, из определения арбитражного суда, следует признать незаключенным.

Эти обстоятельства не мешали турбазе работать и получать прибыль на протяжении десятков лет. Однако в конце 2024 г. отдел водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления разыграло право заключения договора водопользования участка, граничащего с "Зеленым берегом". Акваторию получило ООО "Заповедник" для размещения плавучих объектов и сооружений для причаливания судов. 

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Заповедник" зарегистрировано в 2024 г. в Самаре. Основной вид деятельности связан с водным транспортом. Учредителями компании в равных долях выступают Андрей Федотов и Нереус Бараса. Последний известен как бывший полузащитник ФК "Крылья Советов" и собственник гостиничной сети BarasaHouse, которая оказывает услуги по аренде плавдомов и водного транспорта.

Конфликт интересов вышел в суд с подачи природоохранного прокурора. В этот процесс решил вступить и "Заповедник". Как заявил на заседании в Промышленном районном суде руководитель компании Андрей Федотов, на его организацию возложена обязанность по соблюдению особого режима водоохранной зоны, которая составляет 200 м от уреза воды. Эта площадь накладывается на территорию базы отдыха "Зеленый берег". Работа последнего может повлечь негативные последствия, ответственность за которые могут возложить на "Заповедник". Представитель нацпарка "Самарская Лука" выступил против участия компании в разбирательстве, поскольку сотрудники учреждения сами следят за состоянием воды в районе "Зеленого берега".

По словам Андрея Федотова, на территории турбазы в отсутствие лицензии пробурена скважина для обеспечения питьевой водой, организован сброс сточных вод в озеро, которое находится неподалеку. 

В свою очередь один из учредителей ООО "Ривьера" Андрей Кузнеченков решил освободить акваторию от соседа и пожаловался в антимонопольную службу. ФАС отказалась рассматривать его жалобу. Бизнесмен обратился в самарский арбитраж оспаривать это решение, а заодно наложить обеспечительные меры в виде приостановления аукциона на право пользования акваторией. В последнем требовании суд отказал. Решение по жалобе в антимонопольную службу еще не принято.

Тем временем в тот же суд "переезжает" дело об освобождении территории нацпарка от базы отдыха "Зеленый берег". Промышленный районный суд передал материалы на рассмотрение арбитражного суда.

Напомним, в апреле 2025 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования региональной прокуратуры об освобождении участка на территории национального парка "Самарская Лука" от турбазы "Малыш".

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