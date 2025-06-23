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Экономика и бизнес

Промышленность через призму качества: в Самаре стартовала Международная конференция "Аккредитация. Компетентность — 2025"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара вновь подтвердила статус одного из ключевых регионов России по вопросам стандартизации и промышленного развития. С 23 по 27 июня в областной столице проходит ежегодная Международная конференция "Аккредитация. Компетентность — 2025", организованная Ассоциацией "Компетентность и качество" при поддержке Министерства экономического развития РФ и центра "Мой бизнес". Одновременно с ней стартовала специализированная выставка "Оценка соответствия", посвящённая качеству и безопасности продукции на всех этапах её производства.

Фото: предоставлено Ассоциацией "Компетентность и качество"

Фокус — качество продукции и промышленная кооперация

Цель мероприятия — укрепление кооперации между промышленными предприятиями, обеспечение соответствия продукции установленным требованиям и продвижение лучших практик в области метрологии, аккредитации и цифровизации лабораторных процессов.

Выставка "Оценка соответствия" призвана наглядно продемонстрировать, как современные технологии и стандарты обеспечивают безопасность продукции, а панельные дискуссии и круглые столы стали пространством для обмена реальными кейсами. Участие принимают лаборатории, провайдеры межлабораторных сравнительных испытаний, инженеры и технологи предприятий, специалисты по качеству и метрологи.

Широкая география и поддержка

Мероприятие собрало более 50 очных участников и сотни слушателей онлайн. Среди гостей — представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Амурской области, Саратовской и Пензенской областей, Красноярского края, Абинска, Ангарска и других регионов. Конференция стала важной точкой притяжения как для малого и среднего бизнеса, так и для федеральных промышленных компаний, и объединила экспертов, инженеров, технологов, метрологов и представителей аккредитованных лабораторий в сфере химической и нефтехимической отрасли, предприятий добывающей отрасли, таких как ООО "СИБУР", АО Васильевский рудник, АО Покровский рудник и другие. Особое внимание уделено практическим кейсам, вопросам цифровизации и повышения эффективности производственных процессов.

Самарский ЦСМ — на передовой практик

ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" традиционно выступает одним из ключевых участников. Модератором секции "Лучшие практики метрологии и обеспечения единства измерений" стала Анастасия Владимировна Першина, начальник отдела физико-химических средств измерений Самарского ЦСМ.

Признание лидеров: Премия "Компетентная лаборатория"

В рамках конференции уже в третий раз пройдёт награждение победителей Премии "Компетентная лаборатория" — инициативы Ассоциации "Компетентность и качество" и Всероссийской организации качества (ВОК). Эта премия — не просто награда, а значимый шаг к популяризации лабораторной профессии и признанию лучших специалистов отрасли.

Лауреаты 2024 года будут отмечены в следующих номинациях:

  • за высокие результаты в лабораторной деятельности;
  • за вклад в цифровую трансформацию лабораторий;
  • за развитие лабораторной инфраструктуры;
  • за максимальное охватывающее обеспечение испытаний в рамках одного технического регламента.

"Для Самарской области это важная возможность укрепить свои позиции на промышленной карте страны. Чем выше стандарты профессионализма в лабораторной сфере, тем конкурентоспособнее наши предприятия, а значит — и экономика региона получает устойчивый импульс к развитию. В этом и заключается ключевая миссия Премии и конференции в целом: не просто отметить лучших, а формировать профессиональную среду, в которой качество, компетентность и ответственность становятся отраслевым стандартом. Именно такие инициативы задают вектор для технологического роста и деловой устойчивости регионов России" — Председатель Ассоциации "Компетентность и качество" Дмитрий Владимирович Фалкин.

Практика, знания, развитие

Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы в области контроля качества, в том числе аккредитации и метрологического обеспечения. Особое внимание уделяется изменениям, вступившим в силу в конце 2024 года, в том числе новому подходу к участию лабораторий и органов инспекции в межлабораторных сличительных испытаниях в рамках Политики Росаккредитации (СМ № 03.1-1.0008). Участники обсудят, как эти изменения повлияли на деятельность провайдеров МСИ и на организацию проверок квалификации аккредитованных лиц.

Отдельные секции будут посвящены практике применения альтернативных методов проведения мониторингов, а также вопросам соответствия средств измерений (СИ) и государственных стандартных образцов (ГСО) требованиям законодательства по обеспечению единства измерений.

Все темы рассматриваются в практическом формате — через тренинги, мастер-классы, деловые игры и живые обсуждения, позволяющие участникам не только получить актуальные знания, но и отработать их применение в реальных рабочих ситуациях.

Участники получают возможность не только узнать о новейших подходах в аккредитации и цифровизации, но и обсудить конкретные кейсы, задать вопросы экспертам и пройти бесплатные консультации по диагностике лабораторных процессов.

Самара — территория профессионального роста

Регион последовательно развивает традицию быть центром притяжения для профессионального сообщества, продвигая передовые решения в сфере оценки соответствия. Участие в конференции — это инвестиция в качество, людей и конкурентоспособность промышленности России.

Материал подготовлен специально для портала Волга-Ньюс.

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